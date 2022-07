¿De nuevo a la corte? Amber Heard involucrada en el crimen de tráfico de perros

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- Luego de informarse que Amber Heard no cuenta con el dinero suficiente ni para pagarle a Johnny Depp la cantidad de 10 millones de dólares a modo de resarcir el daño, así como pagar los honorarios a los abogados que la defendieron por aparentemente haber sido víctima del actor de agresión física, psicológica y hasta sexual, ahora un nuevo tema ronda a la actriz de 36 años quien aseguran, podría regresar a los juzgados.

La co-protagonista de la cita Aquaman, se ha dejado ver en los Hampton, una región muy popular de Nueva York durante el verano a pesar de resaltar que atraviesa por dificultades económicas muy fuertes, tanto que la llevaron a poner a la venta el Tesla modelo S que le regalo el empresario multimillonario Elon Musk, algo que parece ahora quedar de lado pues medios estadounidenses aseguran que la actriz es acusada por presuntamente traficar con perros.

El portal ET resaltó que las autoridades podrían abrir de nuevo el caso una acusación de 2015 en donde la antes mencionada fue acusada de este crimen, evento que podría llevarla de regreso ante los jueces quienes de abordar de nuevo esta problemática, la llamarían a declarar para así determinar su grado de culpabilidad, todo debido a que la actriz fue señalada por importar de manera ilegal diversas especies de mascotas.

El Departamento de Agricultura, Agua y Medio Ambiente está investigando las denuncias de perjurio de la Sra. Heard durante los procedimientos judiciales por el 2015 importación ilegal de (sus) dos perros a Australia", dicta el medio.

Cabe destacar que todavía no ha habido un pronunciamiento por parte del jurado para reactivar el caso; no obstante, debido a que el nombre de la actriz se mantuvo en el ojo del huracán, las leyes podrían notificarle que es necesaria su presencia a declarar, algo que terminaría por ponerle una pausa definitiva a su carrera luego que DC Films confirmara que su papel en Aquaman, el de 'Mera', ya no sería requerido para futuras entregas e incluso, sería suprimido de la próxima cinta.

Fue en 2015 cuando las leyes recibieron la denuncia respecto al tráfico de animales en contra de la exesposa de Johnny Depp, evento por lo que se declaró culpable e incluso requirió del apoyo de su entonces esposo para difundir un video donde, de manera pública, ambos pidieron disculpas por este evento, ya que en ese entonces, estaban casados y vivían en presunta armonía. No obstante, el caso se cerró y no hubo otro tipo de sanción para la actriz por lo que se ha especulado, podría atraer de nueva cuenta la atención de las autoridades y por ello, sería necesario enfrentar otro juicio mediático en Australia.

