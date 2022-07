Divorciada y enferma: Tras dejar las novelas y desfigurarse, hospitalizan a protagonista de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de Televisa, quien cambió los foros de televisión para transformar su cuerpo y dedicarse al fisicoculturismo, sufre un aparatoso accidente automovilístico y acaba hospitalizada. Se trata de Vanessa Guzmán, quien tras hacer su última telenovela en 2019, Soltero con hijas, decidió dedicarse al ejercicio y en los últimos años ha participado en diversas competencias físicas donde ha dejado a muchos boquiabiertos por su figura, provocando elogios pero también críticas.

Como se recordará, la exreina de belleza debutó en Televisa hace 25 años, participando en melodramas como Camila, Tres mujeres, Siempre te amaré, Entre el amor y el odio, Amar otra vez, Alborada y Atrévete a soñar, sin embargo, tuvo diferencias con varios colegas como René Strickler y Cynthia Klitbo, quienes exhibieron que no fue la mejor compañera para trabajar, tachándola de conflictiva, a lo que ella respondió con una fuerte confesión: que padece una difícil enfermedad mental, la ansiedad.

Vanessa Guzmán en 'Soltero con hijas'

La artista mexicana aseguró que no la identificó ni trató como debió en el momento, lo que habría empeorado su comportamiento en foros. Tras estos escándalos, Vanessa empezó a alejarse de los melodramas decidió empujar su cuerpo al límite luego de su divorcio de Uberto Bondoni en el 2020 y se dedicó al fisicoculturismo. Aunque usuarios la han criticado por haber perdido mucho peso y hasta por presuntamente "volverse un hombre" al presumir su musculosa figura en redes, ella está feliz en su nueva faceta y sigue triunfando.

Vanessa Guzmán luce irreconocible

No obstante, en medio de sus arduos entrenamientos y su vida en Estados Unidos alejada de la televisión, lamentablemente la actriz sufrió un accidente automovilístico este martes 28 de junio, por lo que tuvo que recibir atención médica de inmediato y fue hospitalizada. Desde el nosocomio Providencia en El Paso, Texas, la actriz habló al respecto y aclaró su estado de salud para todos los que se preocuparon de que el percance haya sido grave.

"Y bueno, a veces pasan cosas que uno no espera, pero confiada de que los ángeles que me acompañan desde arriba siempre están cuidándome", escribió en Instagram junto a un video y una fotografía de ella hospitaliza. "Quiero comentarles que el día martes sufrí un pequeño accidente, una conductora me chocó, gracias a Dios no fue grave, acudí al hospital y no hay daños que perjudiquen mi salud ni tampoco mi preparación", escribió.

Finalmente, agradeció a todos por sus mensajes y en el video explicó cómo sucedió todo: "Y bueno aquí desde el hospital de El Paso, Texas. ¿qué les cuento? Iba camino a mi gimnasio a una cita para preparar a una chava y tuve un accidente de carro, me pegaron por atrás, en el cuello, ahí les pasamos imágenes del carro, cómo quedó. Estamos en revisión porque traigo un dolor de cuello fuerte y tengo que checar que todo esté bien porque en este momento lo que más me preocupa es mi preparación para la competencia".

La actriz agregó que afortunadamente estaba sola y nadie más resultó lesionado en el accidente: "Poder cumplir con mis preparamientos con mis alumnas, poder continuar con mi preparación (...) Todo lo demás bien, iba sola, mi hijo está bien en casa", finalizó. Rápidamente, famosos como Sharis Cid, Laura Vignatti, Diego di Marco y Alejandra Bogue le desearon una pronta recuperación y buenos deseos.

Fuente: Tribuna