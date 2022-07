Fer del Solar: Ingrid Coronado se rompe tras su trágica muerte y la viuda explota ¿por abandonarlo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un día de la muerte del exconductor de Venga la Alegría y Programa Hoy, Fernando del Solar, su exesposa y madre de sus dos hijos Ingrid Coronado se pronuncia al respecto. Tras recibir críticas y fuertes ataques por parte de usuarios, quienes la señalan de presuntamente haber abandonado a Fernando cuando lo diagnosticaron con cáncer, la presentadora rompe el silencio y da desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram, además de que la viuda, Anna Ferro, reacciona.

Como se recordará, el argentino de 49 años fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, tipo esclerosis nodular en fase cuatro, que es un tipo de cáncer del pulmón, en el 2012, un año después de casarse con Ingrid (aunque confirmaron su relación en el 2008 y poco después le dieron la bienvenida a su primer hijo Luciano). En 2015, algunos años después de tener a su segundo hijo, ambos se divorciaron y de inmediato las redes se volcaron en insultos a Coronado, acusándola de haberlo abandonado en su enfermedad.

La presentadora negó estas versiones, incluso revelando que fue Del Solar quien le pidió el divorcio. Él lo confirmó en entrevistas que dio después, sin embargo, los ataques y acusaciones persistieron a través de los años. Y luego del repentino deceso del conductor este jueves 30 de junio a causa de una neumonía, Ingrid se pronuncia sobre la pérdida de su expareja luego de que Pati Chapoy anunciara en Ventaneando que en cuanto se enteró, tuvo que recoger a sus niños a la escuela para darles la lamentable noticia.

En medio de este doloroso proceso, las críticas no se detuvieron, por lo que la agencia donde trabaja la presentadora decidió enviar un comunicado para solicitar respeto por el momento que atraviesa la artista mexicana, quien también ha recibido el apoyo de muchos compañeros, como Mauricio Mancera y Pedro Sola. En un desgarrador pero breve mensaje, la agencia pide comprensión para la presentadora, quien apenas regresó a TV Azteca el año pasado luego de varios años fuera de la televisión.

"A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas. A nuestros compañeros de la prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familiar son lo más importante", se lee en el fuerte mensaje a nombre de la agencia Rick Jagger y publicado en la cuenta oficial de Instagram de Ingrid.

Previo a este mensaje, la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, dio una conferencia de prensa para revelar la causa de muerte, agradecer mensajes de apoyo y condolencias, además de pronunciarse respecto a los fuertes ataques que han hecho varios internautas a Ingrid. Aunque no se refirió a ella por su nombre, explotó por ataques y pidió no juzgar ni criticar: "Fluyamos en amor. No te agarres una historia que no es tuya. Con tu vida es más que suficiente, con tu vida que la hagas crecer... no juzgar no criticar".

Posteriormente, se pronunció de forma más directa sobre las críticas a la conductora y destapó qué pensaba Del Solar sobre ella y si en verdad creía que lo abandonó en su peor momento. "Y la periodista Laura Estrada con la que escribió su libro 'Arriba corazones', reescribió varias veces el libro porque Fernando no quería que la imagen de la mamá de sus hijos saliera mal ante la gente", explicó Ferro, concluyendo el tema.

