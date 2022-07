Filtran mensaje de Fernando del Solar a sus hijos: "Tal vez sean muy chicos y no se den cuenta"

Ciudad de México.- El pasado jueves, 30 de junio, el mundo del espectáculo se vistió de luto después de que se confirmara la trágica muerte de Fernando del Solar, conductor que se quedó grabado en la memoria colectiva por su gran carisma y sencillez, misma que llevó en cada proyecto en el que participó como: Sexos En Guerra, Insomnia, Hoy, Venga la Alegría, La vida es una canción, La Academia 10 años y Bla bla show.

Sí bien la noticia de su fallecimiento se dio durante la emisión de Venga la Alegría, no fue sino hasta el día de hoy, viernes, 1 de julio, que su actual esposa, Ana Ferro informó que el conductor perdió la vida en su hogar, ubicado en Cuernavaca, Morelos, también detalló que falleció por una neumonía derivada de una gripe que se le agravó por la baja en defensas, la cual fue probablemente producida por la debilidad en sus pulmones, mismos que quedaron dañados tras padecer cáncer.

Mientras toda esta situación de se desarrollaba, muchos se preguntaron cómo se encontraran los hijos que concibió con Ingrid Coronado: Luciano y Paolo, sobre todo porque en Twitter miles de usuarios comenzaron a señalar a la madre de los pequeños por, presuntamente, haber abandonado a Fernando del Solar cuando éste desarrolló cáncer, hecho que fue desmentido por los famosos en su momento.

Fotografía de Fernando del Solar

Créditos: Instagram @fernandodesolar

Por su parte, Linet Puente, conductora de Ventaneando publicó, el día de ayer, un mensaje que el mismo Fernando del Solar le habría dejado a sus hijos, después de que ella le realizara una entrevista por el Día del Padre, en la cual el conductor relató lo duro que fue haber desarrollado esta enfermedad a los pocos meses de que Paolo llegó al mundo, afirmando que se perdió varios momentos importantes en la vida de sus hijos.

Debido a que en esta entrevista, Fernando del Solar abrió su corazón con todo lo relacionado a sus pequeños, durante el Día del Padre, de hace 2 años (momento en que se publicó la entrevista) el presentador compartió en sus redes sociales el video que grabó con Puente y añadió un mensaje para sus hijos, mismo que fue recuperado por Linet:

Amados Luki y Paolo... Hoy es el Día del Padre y tal vez hoy sean demasiado chicos y no se den cuenta de lo importante que es para papá estar cerca de ustedes, poder abrazarlos, apretarlos contra mi pecho y verlos sonreír y decirles cuánto los quiero. Quizás hoy no se den cuenta, pero llegará el día en que puedan hacerlo con sus hijos y sentirán que no hay amor más increíble que el de un padre para sus nenes (porque siempre serán nenes)... Es amor a primera vista, es cambio de vida para siempre, es amor incondicional, es: 'lo daría todo por ti', es y es tantas cosas", habría dicho el conductor