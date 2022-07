¿Innecesario? Victoria Beckham recuerda cuando la obligaron a pesarse en TV nacional

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- En la década de los 90, una de las agrupaciones que más fama tuvo fue Spice Girls, las cuales con su música, imagen y concepto se ganaron al público internacional; sin embargo, una de sus integrantes además se ganó el corazón de uno de los futbolistas más populares del momento. Se trata de Victoria Beckham quien tras contraer nupcias con el jugador David Beckham la llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes del espectáculo, algo por lo que además recordó cuando sufrió una humillación en televisión nacional.

La denominada 'Posh Girl' recordó para una entrevista con Vogue Australia la vez que en 1999 y a dos meses de haber dado a luz a su hijo Brooklyn, el programa de Chris Evans la entrevistó para después obligarla a subirse a una báscula ante la mirada de millones de televidentes solo para conocer cuál era su peso tras haberse convertido en madre, acto que la cantante y actual empresaria de modas recordó como uno de los momentos más humillantes de su carrera.

"Fui a un programa de televisión con Chris Evans hace muchos años y acababa de tener Brooklyn y perdí mucho peso después. Le pasó a mi mamá después de sus embarazos. No significa que tengas un trastorno alimentario. Y me hizo subir sobre una balanza para ser pesada", manifestó.

En la entrevista que se realizó hace 23 años aseguran, la intención era celebrar que, pese a haberse convertido en madre, Victoria Beckham hubiera recuperado su figura de una forma tan rápida; no obstante, el tema de su peso siempre la ha perseguido pues muchos de sus seguirse y hasta medios de comunicación afirman padece de trastornos alimenticios debido a su obsesión por tener un cuerpo delgado, algo que la cantante recordó para la publicación.

"He sido 'Porky Posh', 'Skeletal Posh'. Después de tener Brooklyn, había una imagen que señalaba cada parte de mi cuerpo en la que tenía que concentrarme para perder peso", recordó la cantante.

Al abordar el tema de su imagen, la intérprete de temas como Wannabe, Say you’ll be there o 2 Become 1 insistió en que la finalidad de contar su experiencia no era para romanizar la imagen de una extrema delgadez; incluso, reconoció que en la actualidad muchas jóvenes buscan tener curvas que hagan resaltar la figura, por lo que apuntó que lo importante no era qué talla tuvieras sino el hecho de saber quiénes somos.

"No se trata de tener un cierto tamaño. Se trata de saber quién eres y ser feliz con quien eres. He encontrado mi propio equilibrio entre querer divertirme y ser disciplinado acerca de comer sano y hacer ejercicio. Cuando eres más joven, luchas contra ese equilibrio, pero al ser mayor he llegado a un punto en el que sé cómo es ese equilibrio. Solo sé lo que funciona para mí", finalizó.

