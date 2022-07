Luto en 'Hoy': Ahogada en llanto, Tania Rincón da devastadora despedida a Fernando del Solar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 1 de junio diversos programas están brindando una emotiva despedida al querido conductor Fernando del Solar y tal es el caso del matutino Hoy en Televisa donde él trabajó por varios meses en el 2018. Su excompañera y amiga Tania Rincón fue una de las personalidades que se dejó ver más devastada por esta partida y se despidió del argentino con un emotivo discurso.

En plena transmisión en vivo del programa de Las Estrellas, la exreina de belleza michoacana recordó que el exesposo de Ingrid Coronado fue un maestra cuando recién iniciaba su carrera. Hay que recordar que la también modelo de 35 años llegó al matutino Venga la Alegría en 2011 y estuvo trabajando ahí hasta el 2019, por lo cual compartió casi 10 años de carrera al lado de Fernando.

Ahogada en llanto y casi sin poder hablar, Tania explicó que este querido histrión, quien murió a la corta edad de 49 años, fue el primero en brindarle la mano cuando recién comenzaba su carrera y por ello le estará eternamente agradecida: "Siempre fue un tipo generoso, fue un gran guía, fue el primero que me dijo 'aquí estoy, me decía sé que esta semana fue complicada para ti y en mí siempre vas a encontrar un cómplice', que se acercara conmigo cuando yo recién empezaba fue un gran detalle".

La querida conductora de 35 años comentó que le resulta sumamente complicado pensar que una persona como Fernando ya no está en este plano terrenal y dijo que lo más difícil para ella es que tenían pactado reunirse, sin embargo, nunca acudió a su llamado: "Es duro saber que nos adelantó... sí me quedé esperando el asado, tantas veces que nos decía vénganse a Cuernavaca con los niños… y pensamos que la gente es eterna y ya no hay mañana".

'La Rincón' también explicó que se siente sumamente dolida debido a que la familia de Fernando viene atravesando un luto tras la reciente muerte de su padre, el señor Norberto Cacciamani, apenas el pasado 12 de junio y dijo que se solidariza totalmente con su madre Rosa, pues debe estar pasando los momentos más duros de su vida: "Pronta resignación para su familia y amigos, ya lo estamos extrañando".

Por su parte, Raúl 'El Negro' Araiza también recordó que formó una gran amistad con Del Solar y dijo que una de las mayores enseñanzas que le dejó era su amor por vivir. Mientras que la conductora Andrea Escalona explicó que lo conoció hace 20 años y que le parecía el hombre más guapo y también relató que fue el propio Fernando quien les pidió tanto a ella como a Magda Rodríguez y a su tía Andrea Rodríguez que no le tuvieran miedo a morir.

Hubo una plática, él vio la muerte y salió de esa, y me dijo 'Andre, no le tengan miedo a la muerte, es muy bonito, es mucha paz'... él regresó de eso y ahora él está en paz y tranquilidad", relató entre lágrimas.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy