Luto en TV Azteca: Tras 9 años desaparecida y caer en coma, exactriz de Televisa da trágica noticia

Ciudad de México.- Una famosa y muy querida exprotagonista de telenovelas de TV Azteca, quien inició su carrera en Televisa, reaparece de luto luego de alejarse varios años del medio artístico por problemas de salud que la llevaron hasta a caer en coma. Se trata de Margarita Gralia, quien luego de 9 años alejada de los melodramas, vuelve a las pantallas y se pronuncia en el matutino Sale el Sol de Imagen TV sobre la lamentable muerte de Fernando del Solar.

La actriz argentina llegó a México y empezó su carrera en la televisora de San Ángel en los 80's, participando en telenovelas como Amor Ajeno, La Pasión de Isabela, De pura sangre, Herencia maldita, Atrapada y Caminos Cruzados, sin embargo, en 1997 se fue al Ajusco y debutó ahí en el exitoso proyecto Mirada de mujer. En 1999 llega su primer protagónico en Besos prohibidos y tras participar en Cuando seas mía y La heredera, en 2005 hace el papel que la consolidó a la fama: 'Paz Achaval Urién' en Amor en Custodia.

Junto a talentosos colegas como Sergio Basañez, Paola Núñez y Andrés Palacios, Gralia protagonizó esta historia que paralizó a la televisión mexicana, sin embargo, solo estuvo hasta el 2013 en el Ajusco, pues empezó a tener problemas de salud que la obligaron a retirarse hace 9 años de la actuación. Y esque la actriz de 67 años padecía una contracción reversible de arterias cerebrales, para lo cual la tuvieron que inducir a un coma, del cual afortunadamente logró recuperarse.

Aún no ha regresado a la televisión, sin embargo, Margarita reapareció en la pantalla chica por una trágica noticia: la repentina muerte del exconductor de Venga la Alegría y Programa Hoy Fernando del Solar este jueves 30 de junio por la mañana. La actriz se unió al sentido pésame para la familia del conductor y aplaudió la fortaleza de Del Solar pese a las pruebas tan difíciles que enfrentó durante su vida. Gralia expreso su sentir tras la tragedia y muy triste, dijo: "Es una noticia muy triste. Me impactó".

"Hace rato que no sabía como seguía pero sabía la lucha que él llevaba y lo bien que la iba llevando, no supe en qué momento esto empezó a irse para abajo. Realmente me impactó la noticia... como le puse en Instagram: 'vuela alto y lleva tu sonrisa al cielo' porque si algo caracterizaba a Fernando era esa sonrisa espectacular". Margarita también lamentó que el presentador dejara algunos proyectos pendientes luego de su enfermedad.

Una persona encantadora, muy profesional y sinceramente, no sé cómo explicarlo... muy fácil de comunicarse con él, era muy empático, creo que tenía mucho futuro todavía, mucho futuro laboral y también es una pena que en lo personal no disfrutar más de sus hijos y ellos tenerlo a él. Es muy triste, una persona muy joven, muy trabajador, con muchas cosas por delante y por hacer todavía".

Por otro lado, celebró la valentía con la que el argentino enfrentaba el padecimiento: "Nunca tuvo miedo de llamar las cosas por su nombre y de enfrentarlas y mirarlas de frente y luchar por su vida, por su calidad de vida, por su familia. Le mando un abrazo enorme a su familia, sé que deben estar destrozados". Finalmente, lo describió como "un fiel amante de la vida". "Qué lindo que haya podido cumplir muchos sueños. Seguramente le han quedado sueños por cumplir pero en el último tiempo lo ha de haber aprovechado con esa intensidad con la que acostumbraba vivir".

Nos deja un vacío muy grande pero también una lección de vida muy grande pues la peleó, la enfrentó y eso de seguir armando un proyecto de vida como es un casamiento, tener hijos y disfrutar el día a día, nos deja un gran ejemplo de vida", concluyó.

