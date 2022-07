Se desfiguró: Tras desaparecer de TV Azteca y duro divorcio, actriz llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien inició su carrera artística en TV Azteca y pasó varios años desaparecida de la actuación, sorprendió al reaparecer en el programa Hoy hace algunas horas para promocionar su nuevo proyecto en Televisa. Durante el confinamiento por Covid-19, la famosa atravesó por una crisis matrimonial y acabó separándose de su esposo.

Se trata de la guapísima Ceci Ponce, quien hizo su debut en la televisora del Ajusco desde 2003 cuando participó en el melodrama Un nuevo amor y luego participó en otras producciones como Soñarás, Amor en Custodia, Entre el amor y el deseo, Tengo todo excepto a ti, Los Rey y Siempre Tuya Acapulco, este último marcó su retiro temporal de los medios pues decidió retirarse para ser madre.

La también exconductora del programa Tempranito reapareció en 2017 pero ahora trabajando en Televisa con la telenovela La Piloto. Después de esto la mujer originaria de Buenos Aires, Argentina, nuevamente se despidió de los foros de grabación para dedicarse a su familia. Durante el pasado 2020 Ponce dejó sin palabras a todos sus seguidores al reaparecer "demacrada" e irreconocible.

Luego de convertirse en madre, la actriz de 40 años bajó tremendamente de peso y en una entrevista exclusiva con la revista TVNotas explicó que todo se debió a su proceso de lactancia, pero afortunadamente ahora está totalmente recuperada: "Ya estoy desapareciendo con el tema de la lactancia; estoy pesando 49 kilos, cuando mínimo tendría que pesar 54, por eso estoy demacradísima, chupada".

Ceci Ponce impactó en 2020 con brutal cambio físico y baja de peso

Hace unos meses Ponce volvió al medio artístico como invitada del programa Montse&Joe en Unicable y aquí confesó que finalmente se había separado del padre de dos de sus hijos, Fran Covarrubias. ¿La razón? comentó que sintió que perdió su individualidad debido a que se entregó demasiado a su esposo y eso causó la ruptura: "Te desdibujas muchas veces y yo necesito eso de que necesito aceptación y me fundo con el otro para que sea un 'Sí' constante. Me pierdo y llega un momento en el que ya no me gusta y no sé quién soy".

Durante la mañana de ayer jueves 30 de junio la guapísima actriz argentina causó sorpresa debido a que reapareció como invitada del matutino de Las Estrellas tras firmar un nuevo contrato en Televisa. Resulta que Ceci acudió al foro de Hoy para promocionar que estará participando en el programa Esta historia me suena Vol. 5 y dejó sin palabras a todos los televidentes debido a que ya está recuperada y más guapa que nunca.

Fuente: Instagram @programahoy

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy