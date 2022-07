"Se desgarra el alma": Destrozada, esposa de Fernando del Solar revela sus últimos momentos en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos momentos Ana Ferro por fin rompió el silencio tras la muerte de su esposo Fernando del Solar, quien perdió la vida a los 49 años de edad la mañana de ayer jueves 30 de junio, y a través de una entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría confesó que tiene el corazón roto y que se encuentra devastada debido a la partida del hombre de su vida.

La esposa del famoso argentino aseguró que no sabe ni siquiera cómo se siente ahora que ya no tiene a su lado a Fer, con quien apenas contrajo matrimonio en una pequeña ceremonia que celebraron en las playas de Quintana Roo el pasado mes de abril: "No estoy... la verdad soy muy hermética y cerrada, es un dolor inexplicable, es un dolor que se te desgarra el alma y que no puedes entender, pero les agradezco por este homenaje que le están haciendo".

Mediante la llamada que le brindó al matutino de TV Azteca, donde él fue conductor titular por años, Ana agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido tras la partida de su esposo y le hizo una fuerte petición al público: Que recuerden a Fernando con su enorme sonrisa y que honren su legado de 'Arriba los corazones', frase por la cual él se caracterizaba. Asimismo, confesó con la voz entre cortada cómo fueron sus últimos momentos con vida.

Fernando del Solar se casó apenas el pasado mes de abril

Hasta el momento la esposa de Del Solar ni la familia del mismo han revelado cuáles son las causas de su muerte, pues hay que recordar que desde hace un par de años él de nueva cuenta estaba luchando contra el cáncer de pulmón, el cual le fue diagnosticado por primera vez en 2012. Ferro aseguró que el también actor y modelo fue un guerrero que no se dio por vencido y añadió que no dejó de luchar hasta el último momento.

Luchó hasta el último momento, luchó hasta el último instante, se fue tranquilo, se fue feliz y en paz, eso es lo importante", explicó ahogada en llanto.

Asimismo, Ana detalló que Fer le hizo una petición muy difícil antes de morir y fue que no sufriera por él, sin embargo, dijo que se encuentra destrozada y por ello ya le pidió "permiso" para despedirse de él con lágrimas: "Dijo que siguiéramos sonriendo pero hace unos instantes le dije 'no te asustes, dame chance, déjame llorar, déjame llorar y después honraré tu vida y seguiré con tu legado".

Además, la esposa del argentino añadió que este le hizo una fuerte confesión de amor apenas la semana pasada, en la cual él le dijo que ella era "la única mujer" que consiguió que él se le declarara pues anteriormente sus exparejas lo buscaban a él. Todo el elenco de VLA, integrado por Anette Cuburu, Sergio Sepúlveda, Pato Borghetti, y más, le dijo a la esposa de Fer que ella le salvó la vida pues lo ayudó a salir adelante en un momento tan duro.

Ahorita me dijo '¿recuerdas lo que te dije?... sigues siendo la única' y él sigue siendo el único en mi corazón", dijo entre lágrimas.

Ferro también destacó que ella y el expresentador del programa Hoy, a donde llegó en 2018 y solo estuvo ahí por unos meses, se encontraron cuando ambos estaban con el corazón hecho pedazos y dijo que juntos pudieron salir adelante de la oscuridad. También añadió que Del Solar acabó destrozado luego de que su padre, el señor Norberto Cacciamani, falleciera apenas el 12 de junio y dijo que esta despedida sí lo afectó mucho.

Se fue su papá y se invadió su corazón de mucha tristeza y esto le costó mucho a él pero ahora está con él", señaló.

Y hablando un poco de los servicios funerarios, Ana comentó que aunque por el momento su despedida se está realizando en privado, podría convencer a la familia para que abran las puertas y entren "algunas personas". La valiente esposa de Fernando cerró esta íntima plática con la siguiente frase: "Arriba los corazones, un aplauso para él, arriba el amor", dijo totalmente destrozada.

