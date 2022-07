Shock en Televisa: Así reaccionó 'El Negro' Araiza al enterarse de las preferencias de su hija Camila

Ciudad de México.- Hace varios días el mundo del espectáculo quedó paralizado debido a que una de las hijas de Raúl Araiza, querido conductor y actor que tiene años trabajando en Televisa, salió del clóset. Luego de que esta noticia le diera la vuelta al Internet y estuviera por todas partes, la joven Camila Araiza por fin rompió el silencio y reveló públicamente si su famoso padre la aceptó tras declararse pansexual.

Fue el pasado sábado durante la Marcha del Orgullo LGBT+ que Camila por primera vez se abrió ante todos sus admiradores y fans y con la simple frase "amando ando", anunció que estaba en un noviazgo con la modelo Camila Solórzano. Las dos mujeres aparecieron caminando juntas de la mano en el desfile del Pride 2022 y la hija de 'El Negro' publicó las emotivas fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram.

Además en su reciente capítulo del podcast Piel Canela, Camila confesó cómo fue su proceso para salir del clóset y además ventiló la reacción que tuvieron Raúl y su madre Andrea Rodríguez, quienes se divorciaron en 2019 luego de más de 24 años de matrimonio. La joven explicó que al descubrir que sentía alguna atracción por otra mujer, de inmediato se juzgaba y no se permitía conocer ese sentimiento.

Me atrevo a decir que en algún punto fui super homofóbica conmigo misma de que directamente si tenía un pensamiento indecente con otra mujer era como, 'no Dios mío por favor, no quiero ser gay, esto no puede pasar'", explicó.