Shock en TV Azteca: Fernando del Solar no murió por cáncer, sino por neumonía

Ciudad de México.- A menos de 24 horas de confirmarse la muerte del conductor de TV Azteca, Fernando del Solar quien en 2012 fue diagnosticado con cáncer linfático enfermedad a la que le dio batalla por todos estos años, su viuda, Anna Ferro con quien contrajo nupcias en abril del presente año, informó a los medios de comunicación que la causa de muerte no fue la enfermedad crónica que padecía, sino neumonía.

Con una conferencia de prensa, la antes mencionada no solo reveló que el conductor del matutino Venga la Alegría había muerto en paz, sino que además ya no estaba diagnosticado con cáncer como era del conocimiento de la audiencia, ya que éste murió a causa de una neumonía que contrajo y por la cual sus pulmones no resistieron, ya que debido al tratamiento oncológico que recibió, el daño en su organismo era tan grave que la neumonía lo llevó a perder la vida a los 49 años de edad.

"Fue repentino, él salió del cáncer, sus pulmones quedaron muy afectados con 20 radiaciones, 50 quimioterapias y lo logró, es un mensaje para todos los que han tenido cáncer, sí se puede y fue por una neumonía. Para él una gripe era algo muy fuerte y esta vez no lo logró, pero la luchó. Fue muy repentino", manifestó.

Al resaltar que cualquier enfermedad respiratoria fuera muy grave para el argentino quien además era exesposo de la conductora Ingrid Coronado, su vida manifestó que sus defensas habían estado muy bajas desde hacía mucho tiempo, de ahí que habrá que tener mayor atención a su estado de salud pero en esta ocasión, el deceso fue tan repentino que no pudieron tomarse en cuenta los cuidados necesarios para evitar su deceso.

Cabe destacar que aunado a su estado de salud, Fernando del Solar había afrontado la muerte de su padre, algo que a su vez lo llevó a experimentar una profunda depresión que continuó bajando sus defensas, lo que llevó a que la neumonía ganara terreno en su cuerpo y de ahí que su fallecimiento haya tomado por sorpresa a toda la audiencia quien al momento, sigue lamentando su pérdida.

Hace unas dos semanas y media su papá falleció, fue una tristeza y fue algo que le costó superar, sus defensas bajaron, empezó con una gripe y se fue agravando hasta una neumonía", destacó Ferro.

Conductores de TV Azteca y hasta del matutino Hoy de Televisa, mismo donde Del Solar también había participado, continuaron recordando al finado quien pese a las circunstancias, siempre se mostró de un buen ánimo, de ahí que el pasado 30 de junio los programas de la barra de la televisora del Ajusto, al sur de la Ciudad de México, cerraran las emisiones con la característica frase del conductor: "¡Arriba los corazones!".

