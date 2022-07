Tras años desaparecido y llegar a TV Azteca, ejecutivos de Televisa vetan a galán de novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que un reconocido actor, quien lleva casi 5 años desaparecido de los foros de Televisa y hace unos meses llegó a TV Azteca, habría perdido un importante papel protagónico que iba a marcar su regreso a las telenovelas. Según la información filtrada por Álex Kaffie, los ejecutivos de la televisora de San Ángel decidieron darle este proyecto a otro polémico galán.

Se trata del actor chileno Cristián de la Fuente, quien hizo su último trabajo en Televisa durante el 2017 cuando protagonizó el melodrama En tierras salvajes al lado de la guapa Claudia Álvarez. Sin embargo, debutó en esta empresa desde el 2008 cuando formó parte del elenco de Fuego en la sangre y luego trabajó en otras producciones como Corazón salvaje, Amor bravío y Sueño de amor.

Tras 5 años de ausencia de las telenovelas y perder su contrato de exclusividad en Televisa, el nacido en Vichuquén, Chile, se ha refugiado en hacer cine y series además de que condujo Reto 4 Elementos de Canal 5 en 2018. Hace unos meses reapareció en el programa Venga la Alegría de TV Azteca dando una entrevista exclusiva en la que confesó que tiene "un lado femenino" dentro de sí, el cual siempre está demostrando a su familia.

De la Fuente comentó que en su matrimonio "él es la mujer" señalando que es mucho más romántico y detallista que su esposa. Asimismo, habló de lo difícil que ha sido tener que lidiar con la muerte de su padre, quien perdió la vida hace más de 7 años: "Mi mamá hace 7 años que no está conmigo físicamente pero está en frases, en cada cosa que hablo con mi hija, me ayudó a afirmar y a creer que no habían imposibles", expresó el chileno con mucha nostalgia.

De acuerdo con la más reciente columna que escribió Álex Kaffie para El Heraldo de México, Cristián estuvo a punto de volver a las novelas de Televisa con un papel protagónico, sin embargo, su proyecto se frustró por decisión de los altos mandos de la empresa. Sí, el llamado 'Villano de los espectáculos' acaba de señalar que ejecutivos de San Ángel decidieron que su papel se lo cedieran al mexicano Gabriel Soto.

El periodista señaló que el productor Nicandro Díaz había decidido que De la Fuente protagonizara su nuevo proyecto El Camionero, en el cuál contarán la historia de un chofer al que le cambia la vida para siempre al hacer su ruta habitual, sin embargo, sus jefes le avisaron de último momento que preferían que el prometido de la actriz rusa Irina Baeva estuviera al frente de la novela.

Nicandro Díaz había elegido a Cristian de la Fuente como protagonista, sin embargo 'de arriba' recibió la orden de desistir y darle a Soto el papel", reportó Kaffie pero ni la empresa ni los actores han confirmado esta versión.

Gabriel Soto sería protagonista de la novela 'El Camionero'

Fuente: Tribuna