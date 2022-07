Tras vender comida para vivir y perder exclusividad, actriz de Televisa se ahoga en llanto en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien luego de perder su contrato de exclusividad en Televisa pudo hacer su debut en TV Azteca, causó shock debido a que hace algunas horas reapareció ahogada en llanto en plena transmisión del programa Hoy. Se trata de la queridísima Violeta Isfel, quien empezó su trayectoria artística en la empresa de San Ángel desde que era una niña.

La intérprete de melodramas como María Isabel, Entre el amor y el odio, ¡Vivan los niños!, Lola, érase una vez y Atrévete a Soñar ha demostrado ser una de las artistas más multifacéticas del medio mexicano y es que además de ser una actriz de excelencia, también le ha apostado a los negocios y durante la pandemia emprendió su propio puesto de comida, en el que prepara hamburguesas y banderillas.

Lamentablemente desde hace unos meses la mexicana de 37 años tuvo que cerrar los dos locales de Isfel Burgers, ubicados en Hidalgo y CDMX, y regresó a la televisión como participante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy primero al lado de Raymix y ahora con Luis Fernando Peña. Durante la mañana de este jueves 30 de junio Violeta acabó rompiendo en llanto en plena competencia debido a que se frustró porque no pudo finalizar su coreografía por una brutal caída.

Justo cuando iban a culminar su presentación en la pista con una cargada de máxima dificultad, el actor no pudo sostener a su compañera y esa se fue al piso con gran fuerza. Todos en el foro, en especial la maestra Ema Pulido y Andrea Legarreta, quedaron paralizados pues creyeron que Violeta se había golpeado muy duro en la cabeza, lo cual también puso a temblar a Luis Fernando, pero afortunadamente todo fue un simple susto.

Violeta Isfel rompe en llanto tras brutal caída en 'Hoy'

Finalmente, los competidores pidieron la oportunidad de realizar bien la cargada y consiguieron hacerla con éxito Al momento de dar su crítica, la esposa de Erik Rubín no pudo contener las lágrimas pues realmente se asustó al ver la caída de Isfel y dijo: "Mamita yo vi como cayó tu cabeza en el piso... muchachos ustedes lo saben, estoy conmovida, me asusté mucho mami, saben lo que los admiro, son entregados, no hacen dramas, no hacen arguende, los admiro muchísimo".

Peña explicó que desde que llegó a Las Estrellas Bailan en Hoy tiene una lesión en el hombro y que aunque trató de no darle importancia, ahora comenzó a cobrarle factura. Por su parte, Violeta también se conmovió con las palabras de aliento que recibió de Legarreta, quien incluso les dijo que merecían estar en la gran final, y ella acabó derramando varias lágrimas pues dice que se esfuerza mucho para cada día hacerlo mejor.

Nada, es que me esfuerzo mucho porque quiero que quede bien y entonces cometer errores es tan frustrante y uno no puede controlarlo, pero no pasa nada, yo veo las críticas como una tarea y valoro mucho que ustedes aprecien el trabajo que hacemos", finalizó Isfel ahogada en llanto.

