Vetada y enferma: Tras dejar TV Azteca, conductora vuelve a 'Hoy' y hace súplica ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien presuntamente podría estar vetada de TV Azteca tras años trabajando en esa empresa, dejó sin palabras al público de Televisa debido a que hace algunos momentos reapareció en el programa Hoy tras anunciar su retiro. La famosa habló de la difícil enfermedad que sufre desde hace años y además hizo una fuerte súplica ahogada en llanto.

Se trata de la conocida cantante Toñita Salazar, quien comenzó su carrera artística al participar en el reality La Academia de TV Azteca, donde se dio a conocer por sus polémicas con otros participantes. Incluso hace unas semanas surgió el rumor de que los productores de La Academia 20 años no la invitaron a participar en este concurso porque su excompañera Myriam Mayor solicitó que así fuera, ya que no olvida el pleito que han mantenido por años.

En la televisora del Ajusco la apodada 'Negra de Oro' también tuvo la oportunidad de debutar como actriz haciendo capítulos para los programas unitarios A cada quien su santo, La vida es una canción, entre otros. Sin embargo, desde hace varios años ha estado colaborando con San Ángel como conductora y actriz, además de que este 2022 se integró a la tercera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Lamentablemente en días pasados Antonio tuvo una crisis y luego de enfurecer con los jueces del concurso, anunció a través de sus redes sociales que prefería renunciar pues no estaba contenta con la forma en la que la calificaban Andrea Legarreta, Latin Lover y Ema Pulido. A través de un en vivo de Instagram, la famosa intérprete confirmó su salida del reality y se mostró furiosa y ahogada en llanto.

No me gusta abandonar las cosas pero prefiero eso a estarme lastimando. Ya me están afectando los comentarios, las críticas y yo no soy de palo, soy una persona que siento... ya me cansé, no es berrinche, es impotencia", declaró totalmente enojada.

Sin embargo, hace unos momentos Salazar reapareció en el foro del matutino de Las Estrellas al lado de su nuevo compañero Jorge Losa, quien entró en reemplazo de Chao desde la semana pasada, y confirmó que vuelve a Las Estrellas Bailan en Hoy en busca del pase a la gran final. La cantante le suplicó a todos sus seguidores y fans que no dejen de votar por ella pues no quieren ser eliminados en esta etapa del reality.

Regresé porque me la he pasado muy bien, agradezco cada aprendizaje que he tomado... voten por nosotros, sí nos queremos quedar, para que vean que la 'Negra de Oro' no se raja", comentó al borde de las lágrimas.

Toñita le pidió a todos los televidentes del programa que comprendan que ella no es estable emocionalmente debido a sus problemas de salud mental. Hay que recordar que hace unas semanas se sinceró y confesó que desde hace tiempo la diagnosticaron con depresión y ansiedad: "Sé que tengo mis desplantes, pero soy un ser humano, a mí no me gustaría hacer esto, todo este rollo, ni llorar pero cuando hay depresión todo te ataca, no quieres salir de tu cama".

