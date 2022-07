Acabada y con arrugas: 'Pepillo' filtra FOTO de Laura Bozzo y le envía contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A dos meses de que inició la segunda edición de La Casa de los Famosos, Niurka Marcos (quien ya fue eliminada) y Laura Bozzo, quien tal parece no ha vivido sus mejores momentos en el interior del reality show de Telemundo, esto según una fotografía que compartió el conductor de Con Permiso, Juan José Origel, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que se puede ver a la presentadora peruana, como nunca antes se había visto.

Parece ser que las últimas semanas han sido un poco complicadas para le conductora de Laura En América, ya que, ha sido captada haciendo cosas que, probablemente, no haría en su día a día, como lavar baños o incluso rezando; entre sus plegarias se podía escuchar que incluso afirma que extraña su teléfono celular, así como estar al tanto de todo lo que ocurre con el mundo exterior. Por otro lado, algunos televidentes aseguran que fue víctima de brujería por parte de la vedette cubana, quien le hizo 'trabajo' para que no saliera de La Casa, aunque usuarios de TikTok declaran que más bien se trata de un hechizo de sometimiento.

Laura Bozzo lava baños en 'La Casa de los Famosos'

Sea como sea, Laura Bozzo no fue captada en su mejor momento, ya que, el pasado sábado, 9 de julio, se le vio vistiendo su pijama, mientras lucía su cabello despeinado y las arrugas resaltaban en su cara, ante esto, Juan José Origel declaró en sus redes sociales, que le causaba gran tristeza ver a así a la peruana, preguntándose por qué se metió al reality show y, finalmente, recordó que recientemente Alicia Machado declaró que la presentadora tenía amplias posibilidades de ganar.

Qué tristeza me da ver así a mi querida Laura. No sé para qué se metió en esto. Pero dicen que va a ganar", declaró el famoso

Publicación de Juan José Origel

Pese a esta predicción de la exMiss Universo, hay usuarios en Twitter que consideran que Laura Bozzo no debería ganar, en especial tras la salida de Niurka Marcos, ya que, según declaran, la peruana habría tomado una actitud déspota con los demás inquilinos, cosa que no había hecho con anterioridad, este cambio en la conductora no pareció agradarles demasiado, por lo que han opinado en más de una vez que prefieren sacarla del concurso.

