Adiós Televisa: Tras unirse a 'Ventaneando', conductora sale del clóset y se le declara a cantante

Ciudad de México.- Una reconocida conductora y cantante, quien hace unos días estuvo de visita en el programa Ventaneando, reapareció la noche de ayer sábado 9 de julio en las instalaciones de TV Azteca y se le declaró a otra famosa en plena transmisión en vivo. La estrella salió del clóset hace algunos años luego de divorciarse y se dice que en la actualidad podría haber sido vetada de Televisa tras unirse a la emisión de Pati Chapoy.

Se trata de la artista española Mónica Naranjo, quien la noche de ayer sábado 9 de julio estuvo como invitada especial en el concierto de La Academia 20 años. La intérprete se divorció en el año 2002 y al separarse de su última pareja en el 2018, decidió revelar sus verdaderas preferencias y hasta admitió que ya había tenido relaciones amorosas con mujeres. No obstante, dice que no le gusta encasillarse y jamás ha declarado ser bisexual.

Mónica Naranjo en 'La Academia'

En días pasados la solista de 48 años de edad causó gran sorpresa al aparecer como invitada en el foro de Ventaneando, programa liderado por Pati Chapoy, y tiempo después comenzó a surgir el rumor de que la habrían vetado de la televisora de San Ángel. El experto en espectáculos Pablo Chagra señaló a través de Twitter que Naranjo habría sido congelada de Televisa pues en el programa Hoy no la mencionaron al hablar sobre el reciente concierto que tuvo al lado de Gloria Trevi.

Cabe resaltar que la española estuvo invitada hace unos meses en el matutino de Las Estrellas, donde la recibieron con bombo y platillo. "Mónica Naranjo está vetada en Televisa En el Programa Hoy están pasando la nota del concierto de anoche en la Arena CDMX con Gloria Trevi y no mencionan a Mónica solo dicen que Trevi ofreció un concierto y solo la entrevistan a ella. ¿Será porque fue a Ventaneando?", reportó Chagra.

YouTube Programa Hoy

Tras salir a la luz esta situación, la noche de ayer sábado Naranjo se presentó en el escenario de La Academia 20 años para deleitar al público del Canal Azteca Uno cantando sus éxitos como El amor coloca pero lo que causó más sorpresa fue que se le declaró a una de las integrantes del panel de críticos. ¿Fue a Lolita Cortés? No, en realidad la española expresó todo su amor a Ana Bárbara, con quien tiene una gran amistad.

Ana Bárbara, cásate conmigo ¡dime qué sí! cásate conmigo ahora mismo", expresó en plena transmisión, mientras que Ana aceptó su propuesta.

En una entrevista que dio al programa Venga la Alegría: Fin de semana, la intérprete explicó cuál había sido la razón por la que decidió declarársele a la mexicana: "A ver ¡por favor! ¿qué no has visto a esa señora? ¿quién no le pide matrimonio? tienes que estar ciego... cariño una tiene muy buen gusto y hemos sido amigas desde hace mucho tiempo, es una persona importantísima en mi vida". Por su parte, la hermana de Esmeralda Ugalde añadió lo siguiente.

Siempre me lo dice de broma, que me lo diga en serio... para mí es de las más poderosas del medio artístico, no solo por la voz hermosa que tiene sino por su personalidad", dijo Ana Bárbara.

