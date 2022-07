¿Adiós 'Vecinos'? Actor recuerda a Octavio Ocaña y envía mensaje de agradecimiento a Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este domingo, 10 de julio, un querido comediante de Vecinos, recordó al elenco original de la serie, incluidos a los fallecidos Octavio Ocaña, quien daba vida a 'Benito Rivers' y a Polo Ortín, quien interpretó a 'Don Roque'. Al mismo tiempo, esta celebridad le envió un mensaje de agradecimiento a Eugenio Derbez y a Elías Solorio, productores del show de comedia de Televisa... ¿será que abandonará el programa?

Resulta ser que, alrededor del medio día de hoy, Eduardo España compartió una fotografía en donde aparecía todo el elenco original de Vecinos, entre los que se encuentran Daniela Perea, Macaria, César Bono, Mayrín Villanueva, Ana Bertha Espín, Darío Ripoll, Moisés Suárez, Pablo Valentino, Octavio Ocaña, Roxana Castellanos, Vadhir Derbez y Polo Ortín, pero lejos de hacerlo porque se estuviera despidiendo del elenco, lo cierto es que el comediante lo hizo para agradecerle a todo el equipo, ya que, el día de hoy celebran 17 años al aire.

Así como lo lees, el 10 de julio del 2005, se emitió por primera vez el capitulo 1 de Vecinos, a través de la señal del Canal de las Estrellas; a partir de entonces (y con algunas nuevas adiciones al elenco) el show no ha dejado de transmitirse, por lo que ya acumularon 12 temporadas transmitidas y recientemente estrenaron la 13ava. edición, motivo por el que 'Lalo', quien da vida a Germán Martínez, envió un largo mensaje en el que le agradeció a Elías Solorio y a Eugenio Derbez por invitarlo a colaborar en este show.

Hoy 10 de julio cumplen 17 años de transmisiones ininterrumpidas de 'Vecinos' 2005-2022. Felicidades a todo nuestro gran equipo, felicidades queridos compañeros. Gracias Eugenio Derbez y Elías Solorio por llamarme a trabajar a este hermoso programa. Gracias a nuestro querido público de todos los países que nos han seguido con tantas muestras de cariño. Gracias a los que se nos han adelantado y llenaron de alegría muchísimos hogares durante varias generaciones. Vamos adelante con esta bonita aventura, vecinos querido. Estamos vivos", declaró Eduardo España

Eduardo España recuerda al primer elenco de 'Vecinos'

Créditos: Instagram @laloespaña

¿Cómo surgió el concepto de 'Vecinos'?

De acuerdo con algunos informes, Eugenio Derbez viajó a España en el año 2005; fue entonces que se encontró con una serie de comedia española, titulada, Aquí no hay quién viva, la cual tenía como premisa a varias personas habitando en un mismo edificio. El actor de CODA se percató de que las peripecias que pasaban las personas que vivían en dicho lugar eran similares a las de la clase media baja de México, fue así como surgió la idea de Vecinos. Cabe señalar que el comediante no pagó por los derechos de autor y tampoco nombró el programa de manera similar a su contraparte europea porque no transmitiría los mismos capítulos y los guiones serían originales.

