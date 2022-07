Anna Ferro confiesa profundo dolor tras la partida de Fernando del Solar y estalla ¿contra TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conocida instructora de yoga Anna Ferro reapareció en sus redes sociales hace algunas horas luego de la dolorosa muerte de su famoso esposo Fernando del Solar, ocurrida durante el pasado 30 de junio, y envió un poderoso mensaje a todos sus fans, además de que también confesó el profundo dolor que siente por la inesperada partida del expresentador de TV Azteca.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula al menos 166 mil seguidores, la viuda del también actor argentino publicó una hermosa fotografía a blanco y negro en la que aparecen posando ellos dos juntos en una fiesta y la acompañó de un fuerte mensaje. Aunque no dijo muchas palabras, Anna dejó claro que le está costando mucho trabajo vivir sin la presencia de Del Solar: "Te extraño", escribió en la publicación.

Horas más tarde, la también maestra de pilates reapareció físicamente en sus historias de Instagram por primera vez luego de que culminaran los servicios funerarios de Fernando. La viuda del querido expresentador del programa Venga la Alegría declaró que no había sido fácil ayer sábado, pues la ausencia de su amado la estaba poniendo muy triste: "Ayer no fue un buen día, nada bueno, no quiero que esto sea un plan de victimismo, pero espero que esto le ayude a alguien que esté en mi situación".

Ferro posteriormente contó un poco de lo que está haciendo para superar poco a poco la muerte de Fer, la cual ocurrió de forma inesperada a causa de una gripe que se complicó a neumonía: "Muchas veces lo único que tenemos qué hacer es atravesar el dolor, la emoción, el sentimiento", platicó. Asimismo, la viuda de Del Solar comentó que ni siquiera puede explicar cómo se siente en estos momentos y platicó un poco de cómo ha hecho para salir de esta situación.

Atravesar el dolor significa que te puedas aislar, que no quieras hablar con nadie, tienes ese derecho, si tú tienes un dolor semejante se vale llorar, date el chance de llorar, tienes que atravesar todas las capas de los duelos, y después toca honrar su vida", expresó.

Ya para finalizar, Anna cambió un poco de tema y señaló que no está conforme en cómo los medios han abordado la partida de Fernando. La maestra de yoga comentó que algunos familiares le han dicho las notas que se están sacando y asegura que muchas de ellas están fuera de contexto. Hay que recordar que el pasado martes la revista TVNotas sacó en su portada que el exesposo de Ingrid Coronado había sido desahuciado desde diciembre y que él sabía que solo tenía 6 meses de vida.

