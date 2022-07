¿Golpe a Anahí? Tras 'desplante' de RBD, Dulce María llega a Monterrey y manda este mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 10 de junio, Dulce María debutó en la Arena CDMX, en la Ciudad de México para los 2000's Pop Tour, donde intentó homenajear a la generación de RBD, al interpretar el tema 'Aún Hay Algo' y sí bien, miles de personas corearon con la interprete de 'Roberta', parece ser que la cantante no recibió el apoyo esperado por parte de las redes sociales de su exbanda, donde presumiblemente prestaron mayor atención a la canción 'Sálvame' que cantó Karol G, con Anahí, en el mismo escenario, pero 24 horas después.

Como era de esperarse, esta situación no pasó de manera indiferente para la exintegrante de Jeans, quien no dudó en arremeter unos días después a través de su cuenta oficial de Twitter, afirmando que le habría gustado que el managger de las redes sociales de RBD le hubiera prestado atención a su interpretación, pese a ello afirmó que le alegraba haber cantado dicha pieza musical con las 25 mil personas que asistieron a su show.

Lástima que no sé quién maneja las redes sociales de RBD Oficial, pero hubiera estado bonito que se sumarán más a este gran homenaje que hicimos para toda la generación 'Rebelde' y los 2000. En fin, gracias a las más de 25 mil personas que recordaron y cantaron con nosotros", declaró la cantante

Sin embargo, su molestia quedó en el pasado, ya que el viernes, 8 de julio, Dulce María se presentó junto con Yahir, Kalimba, Peewee, entre otras muchas celebridades en la Arena Monterrey, para una edición más de los 2000's Pop Tour. Engalanada con un coqueto vestido negro y unas peligrosas botas de corte largo, estilo cebra, la cantante celebró al máximo su participación en este concierto, donde fue recibida por los gritos de miles de personas, residentes de Nuevo León.

Tal parece que esta experiencia fue gratificante para la estrella de Clase 406, quien no dudó en agradecerle a sus fans que fueron a la Arena Monterrey a recibirle con un gran cariño. Pero esto no fue todo, ya que la madre de María Paula también tuvo algunas palabras de agradecimiento al exOV7, Ari Borovoy, quien es el encargado de organizar y producir tanto los 90's como los 2000's Pop Tour, de hecho, se sabe que fue él mismo quien invitó a Dulce María a este show, el cual parece que realmente ha disfrutado.

Monterrey los extrañé… tengo muchas emociones y muchas cosas que decirles y compartirles … por ahora solo puedo agradecerles a todos lo que estuvieron ayer en la @arenamtyoficial compartiendo este proyecto único que es los @2000spoptour. Gracias por este recibimiento por todo su cariño. Y hacer una vez más una noche mágica para todos los que formamos parte de esta generación. Gracias a todo el equipo de @boboproducciones @ariborovoy por hacer esto posible", detalló Dulce María

