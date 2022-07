Rompe el silencio: Johnny Depp por fin habló sobre Amber Heard aunque lo hizo por esta vía

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Luego de revelarse que la Corte de Virginia había fallado a favor del actor Johnny Depp durante el juicio mediático que éste sostuvo con su exesposa, la actriz Amber Heard, el protagonista de la saga Piratas del Caribe rompió el silencio referente a este tema, algo que de inicio solo hizo mediante un comunicado de prensa el cual se difundió en el marco en que él estaba de gira en Reino Unido al lado del músico Jeff Beck con quien adelantó, sacaría un disco.

Cabe destacar que a diferencia del actor de 59 años de edad, Heard concedió una entrevista exclusiva al programa Today el cual forma parte de la cadena NBC, espacio donde adelantó que apelaría la sentencia donde se le obligaba a pagar 15 millones de dólares a su expareja, misma donde además de aseverar no contar con los recursos suficientes para ello, se minimizaron todas las pruebas de violencia que presentó en contra del actor.

Amber Heard es la única que ha hablado sobre el veredicto de la Corte. Foto: The New York Post

No obstante, un informe recientemente difundido por el rotativo The New York Times aseguró que el protagonista de cintas como El Joven manos de tijera, Sombras Tenebrosas, Charlie y la Fábrica de Chocolates o Cry-Baby ya no estaba dispuesto a callar y a través del disco anteriormente mencionado, el cual lleva por nombre '18', un tema claramente es contra Heard al decir: "Creo que ya dijiste suficiente por una maldita noche".

El periódico además apuntó que la canción, la cual lleva por nombre Sad Motherf…in' Parade es una de las dos canciones dedicadas a Amber Heard en donde Johnny Depp expone cómo fue para él afrontar este juicio mediático de seis semanas de duración en donde él sólo buscaba acabar con las acusaciones difamatorias en su contra, mismas que lo llevaron. Peder desde papeles en diversos proyectos hasta patrocinios de algunas marcas.

"Estás sentado ahí como un perro con comezón de siete años", es parte del tema anteriormente mencionado.

Las canciones abordarían el sentir de Johnny Depp durante el juicio. Foto: Twitter @PCBInsulators

Aunque no se ha revelado el nombre del otro tema de este disco dedicado a Amber Heard, el Times apuntó que la otra canción resalta en la letra: "Si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano", esto como referencia a los 100 millones de dólares que la actriz co-protagonista de la cinta Aquaman pedía a su exesposo como compensación al daño que aseguró sufrió, mismo donde denunció haber sido violentada física, psicológica y mentalmente.

Al momento, Johnny Depp o incluso el músico Jeff Beck, no han confirmado que estas canciones sean sobre Amber Heard; no obstante, de ser así, la actriz atacaría de nueva cuenta a su expareja luego que de manera oficial su equipo legal apelara la sentencia en su contra en donde incluso se argumentó, las pruebas que se presentaron eran de baja calidad y esto ayudó a favorecer al actor, por lo que se ha pedido el juicio se anule y repita en mejores condiciones para la actriz de 36 años de edad.

Johnny Depp de gira con Jeff Beck. Foto: Twitter @theomgtv

