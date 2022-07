Sin un peso y divorciado: Tras pleito con Legarreta y veto de 'Hoy', galán de Televisa llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico exgalán de telenovelas y exconductor del programa Hoy, de donde habría terminado vetado luego de insultar a la titular Andrea Legarreta, llega al matutino de TV Azteca Venga la Alegría. Se trata de Alfredo Adame, quien tras terminar ganador del reality Soy famoso, ¡sácame de aquí!, habló al respecto de las acusaciones de abuso contra el director Coco Levy, hijo de la conductora Talina Fernández, con quien él trabajó en el matutino de Televisa.

Como se recordará, Adame protagonizó melodramas como Yo no creo en los hombres, Más allá del puente y Retrato de familia y destacó como el galán de la historia en los 80's y 90's, sin embargo, sus mediáticos escándalos y peleas han afectado su carrera, al punto de que apenas el año pasado le levantaron el veto en la televisora de San Ángel y está distanciado de sus hijos, a quienes desheredó y ha desconocido en público, pese a los últimos intentos de una reconciliación.

Alfredo Adame en 'Retrato de familia'

El actor se ha divorciado varias veces, la última de la también actriz Mary Paz Banquells, y ha arremetido contra sus exparejas, sobre todo Diana Golden, contra quien perdió una demanda pero ha afirmado que no tiene un peso para pagarle, ya que el año pasado aseguró que estaba "en la ruina" y que presuntamente no tenía ni para comer. Este no ha sido el único pleito del exconductor de Hoy, pues años después de dejar el programa, en 2019 atacó Andrea Legarreta, a quien la acusó de ser infiel y la llamó "primera dama de Televisa".

Luego de que la esposa de Erik Rubín negara las fuertes declaraciones en su contra, y asegurara que desconocía porqué arremetió contra ella de esa manera, lo señaló por violencia de género. Desde entonces, Adame ha estado en varios programas del Ajusco y en esta ocasión da una entrevista exclusiva para el matutino Venga la Alegría Fin De Semana, en donde defendió al productor y director Coco Levy y aseguró que las mujeres que lo han denunciado presuntamente "buscan fama".

Una vez más desatando indignación y molestia en los comentarios, Adame dijo que el hijo de la 'Dama del buen decir' proviene de una familia “de gente educada, con moral y principios", por lo que mete las manos al fuego por él y asegura que no cree que haya abusado de nadie, pese a que fueron varias las actrices que lo denunciaron. "Creo que esto es parte de que actrices que en realidad ni han despuntado ni son las grandes actrices o famosas, agarren y se den sus 5 minutos de fama con tal de sobresalir".

"Yo creo y confío en que Coco Levy no hizo lo que está diciendo (...) Si nada más andas 'es que a mí me agarró y me agarró los sen...', pues bueno, que lo demuestren", dijo el actor, además de señalar que las mujeres más jóvenes lo buscan y "se vuelven locas" por él y hasta reveló que presuntamente le "avientan besos y me gritan": "Ahorita están de moda los maduros porque yo noto que muchas jovencitas como que 'me tomo una foto contigo y estás bien guapo' y no sé qué, 'mi mamá te ama y te adora y te ama y todo'. Son muchas las jovencitas que me buscan", sostuvo.

Por otro lado, por si fuera poco, Adame confirmó que ya terminó su relación amorosa con la exparticipante de Enamorándonos Magaly Chávez, con quien hasta ya tenía planes de boda, pues ahora está estrenando una novia 30 años menor que él llamada Marlene: "Estoy en una relación ahorita, estamos viendo. Veo mucha voluntad de su parte, además es una lindura... una chavita súper fresa, de valores", finalizó.

Fuente: Tribuna