"Tan divino"; Estos son los canales para seguir viendo 'Yo soy Betty, la fea' tras salida de Netflix

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas, la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, se mantuvo en tendencia a través de las redes sociales, la razón fue porque los usuarios de la plataforma de streaming Netflix, notaron que al reproducir uno de los 335 capítulos que la conforman o incluso, verla anunciada dentro del carrete de programación, se advertía que este 10 de julio sería el último día para disfrutarlo, lo que generó comentarios en contra de la plataforma pues tenía más de cuatro años dentro del top 10 de los más vistos.

Aunque la presión en redes no bastó para que Netflix se retractara de tal decisión, muchos de los usuarios se pusieron como meta volver a ver la telenovela que hasta ahora mantiene el Récord Guiness tras ser la telenovela emitida en más de 180 países, al tiempo que cuenta con traducción a 25 idiomas y no conforme con ello, se han contado hasta 28 adaptaciones de la historia que rompió los esquemas, ya que por primera vez una mujer con físico "de envidia" no se convertía en la protagonista de una trama con muchas aristas, pues iba desde el drama a la comedia en un solo episodio.

Si por alguna razón no conseguiste ver los capítulos completos pues, como se reveló antes, saldrá del catálogo de contenidos de Netflix este domingo, por suerte hay más opciones para seguir disfrutando de esta historia original escrita por Fernando Gaitán y protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes a 23 años de haber trabajado juntos, vuelven a compartir la pantalla ahora en la serie Ella.

La primera opción es a través de la señal del canal 7 de TV Azteca, la cual en punto de las 21:30 horas tiempo del centro, y solo de lunes a jueves, muestra a los televidentes esta peculiar historia. Lo malo es que ya está algo avanzada y, si eres de los primeros en ver la historia, seguramente te hayas perdido un poco del proceso en que 'Betty' comenzó a integrarse al denominado 'Cuartel de las feas' y de paso, se ganó los desplantes de 'Marcela Valencia' interpretada por la actriz Natalia Ramírez y de 'Patricia Fernández' a cargo de la actriz Lorna Cepeda.

Otra de las opciones es la plataforma de la cadena de televisión NBC que beneficia a los residentes de Estados Unidos, pues tanto en el formato de escritorio como la aplicación móvil, cuenta con un servicio de streaming donde se pueden ver todos los episodios. Del mismo modo, también está la serie Betty en NY protagonizada por Elyfer Torres, Erick Elías y Aarón Díaz, donde dicho sea de paso, Jorge Enrique Abello tuvo una breve aparición.

Por si fuera poco, la cadena RCN, la cual se encargó de la producción original de a telenovela colombiana, también tiene una plataforma web donde todos los usuarios, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, podrán ver cada episodio y, por ahora, no hay una fecha límite para completar la historia, de ahí que quizá esta sea la mejor opción para disfrutar una y otra vez de esta historia que se ha mantenido en tendencia pues muchos se niegan a aceptar que desaparezca de Netflix.

Algunos grupos en redes sociales dedicados a Yo soy Betty, la fea, como es el caso de Facebook, ha manifestado que a modo de seguir manteniendo vigente la popularidad de la historia, se han subido los episodios, los cuales se pueden ver en el formato Facebook Watch o incluso, hay otros más abusados que, para evitar que la plataforma sancione el contenido, optaron por subirlos a grupos de Telegram.

En redes sociales, se han dedicado diferentes memes para despedir a 'Beatriz Pinzón Solano', el personaje más recordado de Ana María Orozco y al que incluso la actriz ha referido que le debe su carrera actoral, aún cuando luego de concluir la novela, ella se dio unas vacaciones de 10 años, tiempo que parece no haber afectado la preferencia que tiene en el público pues siguió encarnando papeles en diferentes novelas de Colombia y hasta de Argentina.

