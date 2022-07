¿Torta bajo el brazo? Mientras aseguran que Nodal será papá, él sorprende a un maestro de la infancia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante originario de Sonora, Christian Nodal no olvida ni sus raíces y mucho menos las promesas que ha hecho durante su largo camino para alcanzar la fama, una de esas promesas fue hecha a un profesor de la infancia a quien aseguró que, una vez que se hubiera convertido en toda una estrella, le regalaría un carro, algo que recientemente cumplió y que lo llevó a robarse las tendencias en redes sociales, pues sus seguidores celebraron el noble gesto que tuvo pero en especial que haya cumplido con su palabra.

"Maestro, cuando sea famoso le voy a regalar un carro", fueron las palabras del intérprete de éxitos como Adiós amor, Botella tras botella o Ya no somos ni seremos al docente identificado como Javier Gutiérrez Sierra, a quien se le ha visto en redes sociales mostrar la camioneta que el cantautor le envió, fotografías donde además se muestra que ambos se comunicaron vía remota para entablar una plática referente al tan impresionante obsequio.

"Cristian, una promesa de cuando eras niño: 'maestro cuando sea famoso le voy a regalar un carro'. Promesa realizada. Gracias y que Dios te Bendiga... Ahorita hasta Argentina un abrazo. Tu Profe. FFrank Javier Gtz Sierra y yo también te quiero mucho", dice el mensaje.

Aunque Nodal no ha dicho nada respecto a la camioneta que le envió a su maestro, el hecho de confirmar que sí se encuentra en Argentina ha aviado los rumores respecto a que en compañía de su actual pareja, la rapera Cazzu, esperan a su primer hijo, algo que además ha puesto en la mente del cantante el hecho de mudarse a dicho país sudamericano para entablar una familia, algo que en meses anteriores había manifestado querer hacer pero con Belinda como pareja.

Fue el espacio denominado Chisme No Like el encargado de confirmar que el sonorense ya había tomado la decisión de radicar de manera permanente en Argentina y, aunque ambos no han confirmado ni que vivan juntos o que estén a la espera de la cigüeña, Nodal ha sido captado en diversos espacios públicos besando y hasta declarando sus mor a Cazzu, todo con apenas cinco meses de haberse confirmado que ya no estaba con la rubia de ojos verdes, Belinda, quien para la revista Vogue insistió que no solo hace pública su relación había sido un error, sino también haberlo elegido a él como novio. "La cagu…", manifestó.

"Está en Argentina, están descansando, se está relajando de todo esto que ha pasado, pero no solo eso, están buscando una propiedad para vivir ahí (…) No solamente está ahí compitiendo con su mujer. Te podemos decir que han hablado Christian Nodal de la posibilidad de tener un hijo, ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha", dijeron Sergio Catalán y Elisa Beristáin en la emisión antes mencionada.

Tras estas declaraciones, los medios de comunicación estarán más pendientes de la rapera, pues será con el paso del tiempo que se descubra cuando esté esperando a su primer hijo y, por ende, será al lado de Nodal con quien se ha visto muy enamorada. Del mismo modo, también se espera que el cantante rompa el silencio, no solo por su mudanza o la posibilidad de ser padre, sino también por las declaraciones de Belinda luego de difundirse la entrevista que concedió a un medio español.

