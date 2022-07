Tras dejar Televisa por TV Azteca, 'Hoy' confirma que actriz embarazada fue operada de emergencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las redes sociales del programa Hoy se reportó que una reconocida actriz de telenovelas, quien hace unos años traicionó a Televisa uniéndose a la competencia TV Azteca, enfrenta un difícil momento pues fue operada de emergencia aún y cuando ya se encuentra apunto de dar a luz. La famosa tiene 39 semanas de embarazo y podría traer al mundo a su bebé en cualquier momento.

Se trata de la estrella regiomontana Sofía Garza, quien en el año 2019 obtuvo su primer papel protagónico en la televisora de San Ángel con el melodrama Cita a ciegas donde compartió créditos con granes actores como Gonzalo Peña, Adrián Di Monte, Victoria Ruffo, por mencionar algunos. No obstante, su carrera artística había comenzado muchísimo tiempo antes cuando probó suerte como cantante.

En el año 2006 la originaria del estado de Nuevo León participó en el reality Latin American Idol de Buenos Aires, Argentina, y luego de esto se unió a diversos grupos musicales. Su debut en televisión fue en el año 2010 con la serie Morir en martes y luego actuó en la otra serie Hoy soy nadie, ambas se estrenaron en el canal Telehit de Televisa. Asimismo, Sofía tuvo la oportunidad de debutar en el Ajusco como participante del concurso Soy tu doble.

Aunque sus últimos proyectos han sido en la cadena Telemundo, este domingo 10 de julio en las redes sociales del matutino de Las Estrellas reportaron que Sofía estuvo hospitalizada recientemente porque la tuvieron qué operar de emergencia pese a que ya está a punto de dar a luz. Resulta que la regiomontana de 34 años de edad sufrió una apendicitis y tuvo que entrar al quirófano para que le extirparan su apéndice.

No obstante, Sofía dejó entre ver que esta operación no fue muy reciente pues mostró la cicatriz. No obstante, se sabe que la esposa del director de cine Carlos Algara se encontraba haciendo un recuento de su embarazo pues se encuentra a escasos días de conocer a su hija Olivia: "39 semanas después, cirugía de emergencia, menos un apéndice, reposo de 6 semanas, muchas contracciones y seguimos esperándote", escribió.

Hasta el momento Garza no ha confirmado que ya se encuentre en labor de parto pero sí detalló con sus fans que ya estaba teniendo los primeros dolores: "Preparándose para una entrada triunfal como le gusta a su madre", escribió la actriz de Parientes a la fuerza. La regiomontana cumplirá 9 años de casada con Carlos el próximo mes de octubre y la pareja se encuentra muy emocionada por la llegada de su primer bebé.

Sofía Garza podría dar a luz en cualquier momento

