Tras subir 20 kilos y abandonar TV Azteca, exacadémica reaparece irreconocible en 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa exalumna de La Academia, quien se alejó durante un tiempo de TV Azteca y hace unos meses estuvo al borde del divorcio, dejó sin palabras a todos los televidentes debido a que la mañana de este domingo 10 de julio reapareció como invitada en el programa Venga la Alegría: Fin de semana. La estrella había confesado que subió 20 kilos pero ahora presume una nueva figura y está irreconocible.

Se trata de la cantante Wendolee Ayala, quien formó parte de la Primera Generación y decidió incursionar en la música de banda y ranchera. El año pasado la originaria de Torreón, Coahuila, se enfrentó a una de las mayores dificultades de su vida su hija tuvo complicaciones desde el parto y por ello estuvo hospitalizada durante varias semanas, lo cual la hizo desarrollar otras enfermedades como el síndrome de cabeza plana.

Debido a esta delicada situación, la relación de la exacadémica con su esposo Todd Hill se desgastó. Hace justo un año ella dijo que tenían una enorme deuda en el hospital donde estuvo internada la niña y estimó que al menos debía dos millones de dólares (40 millones de pesos). Wendolee declaró a TVNotas que desde que su hija nació no tuvo muchas oportunidades de trabajo y esto provocó que hubiera menos entrada de ingresos a su hogar.

Además detalló que estaba teniendo problemas con su marido, con quien tiene más de una década de relación, pero no quiso de detalles por el bienestar de sus pequeños y solo comentó que trataban de "rescatar la relación con terapia". Asimismo, Ayala explicó que subió más de 20 kilos luego de dar a luz y aunque antes se mostraba orgullosa de su físico, ahora ya no se sentía cómoda con su cuerpo.

Siempre he defendido mi cuerpo de gordibuena, pero ¿qué pasa cuando ya no estás contenta? Yo siempre me había mantenido entre los 70 y 80 kilos, pero ahora estoy en 100 kilos, ya rebasé mis límites y esto no me hace sentir bien, dije: 'Esto ya es preocupante, tengo que hacer algo'", declaró.