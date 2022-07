'Abusó' de su hija: Enfermo y retirado de TV Azteca y Televisa, galán de novelas da alarmante noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido primer actor Andrés García, quien lleva más casi dos décadas retirado de las producciones de Televisa y TV Azteca, reapareció luego de haber estado muy delicado de salud, al grado de que incluso él mismo afirmó que se "acercaba su final". En una íntima entrevista con la revista TVyNovelas, el histrión mexicano habló de sus enfermedades y por fin reveló la razón del distanciamiento con su hija, Andrea García.

El intérprete de novelas de San Ángel como El Privilegio de Amar, Tú o nadie y Mujeres engañadas reconoció que su vida de excesos le está cobrando facturas y comentó que su reciente diagnóstico de cirrosis ha provocado que su calidad de vida disminuya: "Me he sentido muy mal, pensé que no la contaba... ahora tengo que ver cómo reacciona mi cuerpo con las medicinas que me están dando", explicó.

Don Andrés, quien también se volvió famoso por protagonizar la película Pedro Navajas, comentó que la enfermedad en el hígado le provoca severas diarreas que lo tienen muy incómodo, no obstante, señaló que él no piensa rendirse. En un acto de sinceridad, el padre del actor Leonardo García confesó que en el pasado sí había pensado en quitarse la vida pero ahora no volverá a pensarlo jamás. Asimismo, aclaró la peculiar forma en la que le gustaría morir

Sí pasó varias veces por mi cabeza, y si me preguntan cómo es que quiero morir, yo preferiría morirme matando cabr…, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos", expresó el histrión nacido en República Dominicana.

Posteriormente, García aclaró que su relación con sus hijos Leonardo y Andrés está muy bien, al igual que con su esposa Margarita, a quien ahora considera como la mujer de su vida pese a que hace un par de años estuvieron separados y él llegó a decir pestes de ella. No obstante, el dominicano fue tajante y señaló que con quien jamás volverá a hablar es con Andrea, la menor de sus hijas.

Andrés tiene tiempo señalando que a él ya no le interesa saber más de sobre la vida de su hija, a quien procreó cuando estuvo casado con Fernanda Ampudia. En su reciente plática con TVyNovelas, el exactor del melodrama Con todo el alma de TV Azteca tachó de malagradecida a Andrea y de nueva cuenta arremetió en contra suya, al grado de que volvió a repetir que no lleva su sangre y que la registró solo para que tuviera su apellido.

Andrés García asegura que su hija Andrea para él no existe

García explicó que no puede perdonar a la desaparecida actriz por una fuerte razón y es que señaló que ella lo había culpado de haberla "violado desde chiquita", lo cual asegura es una vil mentira. "Esa es una verdadera pend…, no tener madre, como si yo necesitara hacer pend…, por eso, para mí ella ni siquiera existe", señaló el actor, por lo cual ahora se sabe cuál es el motivo de su distanciamiento con ella.

El intérprete de 81 años, quien también trabajó para la cadena Telemundo, comentó que Andrea está metida en la "mafia negra" e incluso la señaló por involucrarse en la prostitución, lo cual no está confirmado. No obstante, hay que recordar que en el pasado se señaló que Andrés se había alejado de su hija menor porque esta practicaba brujería y santería y él no estaba de acuerdo.

Esas son mama… no le deje de hablar por eso, si vi muchos altares de muertos y de santos un día que le dije 'quiero ver la casa donde vives' pero cada cual tiene derecho de creer en lo que quiera y si no me busca, pues yo tampoco te voy a buscar, aunque seas mi hija", platicó hace meses.

