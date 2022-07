Adiós Chapoy: Tras salir del clóset y llegar a 'VLA', Televisa quita veto a actor y se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y cantante, quien acaba de estar en las pantallas de TV Azteca (tanto en el programa Ventaneando de Pati Chapoy como en Venga la Alegría) llega al programa Hoy luego de exhibir a Televisa y señalarlos de presuntamente cerrarle las puertas cuando salió del clóset. Se trata de Christian Chávez, quien se declaró gay hace más de 15 años luego de que se filtraran fotos de él casándose con su expareja.

Chávez debutó en la televisora de San Ángel en melodramas como Clase 406 (2002) y Rebelde (2004), en donde no solo protagonizó sino que formó el grupo musical RBD que se volvió un fenómeno mundial. Años más tarde, el artista mexicano reveló que Televisa nunca lo quiso apoyar para salir del clóset, afirmando que luego de filtrarse imágenes de su boda con un hombre en Canadá, ejecutivos y productores buscaban que desmintiera la noticia, ya que de lo contrario ya no tendría papeles en telenovelas.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

Tras participar por última vez en la telenovela Like en 2018, el histrión despotricó contra la televisora por indicar que su carrera presuntamente se había acabado al filtrarse la verdad de su orientación sexual, además de que estaba molesto porque querían obligarlo a ocultar quién era realmente y prácticamente lo vetaron. No obstante, Chávez se volvió un defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y por eso apareció en el programa Hoy este lunes, aunque también acababa de dar una entrevista a Venga la Alegría.

En Venga la Alegría, Chávez confesó que rompió en llanto al ver que Anahí y Karol G cantaron juntas en el concierto de la colombiana en la CDMX: "Me puse a llorar casi con ella y con Karol, creo que es muy bonito ver la parte tan sencilla también de Karol de recordar cuando ella era también fan de RBD, y Anahí regresar y ver que el público sigue ahí", declaró, además de mostrarse hermético sobre el disgusto que pasó su compañera Dulce María por quejarse de la persona que maneja las redes sociales de RBD, afirmando que la ignoró y no hizo eco al tributo que realizó durante los 2000’s Pop Tour.

El cantante y actor externó su descontento contra el grupo Molotov tras publicarse la entrevista en la que aseguraron que su canción Pu... de 1997 no pretende tener connotación homofóbica e incluso es considerada todo un himno para la comunidad LGBTQ+. Debido a que la agrupación mexicana ha recibido fuertes críticas al señalar que la letra es ofensiva, y los integrantes de la banda se defendieran indicando que en México es un tema realmente apreciado y que nadie debería ofenderse, el exRBD comentó:

"Es algo con la comunidad... no es algo que es para mí. Cuando yo lo leí me dolió porque me recordó las fiestas donde sonaba la canción y lamentablemente yo sí me tenía que salir. Y yo vi a mucha gente que fue violentada y he leído mucho (...) hay muchas personas que fueron violentadas". Chávez pidió que no se ataque a la comunidad gay y se respeten sus derechos: "Somos una comunidad que ha sido golpeada durante años. Se han burlado de nosotros durante muchísimo tiempo".

Es un 'hasta aquí' respetuoso pero no vamos a permitir ser broma de las personas nada más porque sí. Es un momento en el cual debe haber respeto para todos los seres humanos pero no podemos decir que es un himno de la comunidad".

Christian Chávez en RBD

Además, el intérprete habló del posible reencuentro de RBD. Aunque no descartó la idea, fue claro al revelar que por ahora ve difícil compaginar agendas entre todos: "Creo en los sueños y creo que las cosas pueden pasar. Definitivamente se vuelve un poco complicado poner la agendas y horarios pero de que existen las ganas, existen las ganas", mencionó. Y agregó: "Esperemos que en este 2023 se logre".

Fuente: Tribuna