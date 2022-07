Adiós 'VLA': Tras 17 años en TV Azteca, Cynthia Rodríguez aparece al fin con Carlos Rivera en 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa conductora Cynthia Rodríguez y su famoso novio, el cantante Carlos Rivera, por fin aparecieron juntos y como nunca antes en las redes sociales del programa Hoy luego de que los rumores de su supuesta boda siguen creciendo. Como se recordará, se dice que la pareja de artistas se casó desde hace unas semanas en la ciudad de Madrid, España, en una íntima ceremonia donde fueron acompañados por pocos invitados.

Durante la mañana de este lunes 11 de julio en la cuenta de Twitter del matutino de Televisa, que le hace la competencia al programa Venga la Alegría, compartieron una noticia en donde señalaban que el cantante nacido en Tlaxcala y la extrabajadora de TV Azteca "por fin" habían sido captados juntos y haciendo lo impensable, luego de que ni ellos compartieran ni una sola imagen en la que aparecen juntos.

¿Dónde los grabaron? Resulta que la guapísima Cynthia y el cantante de 36 años fueron captados disfrutando del reciente concierto que ofreció Maluma en la ciudad de Madrid y ambos se dejaron ver de lo más felices coreando las canciones del reggaetonero colombiano. En una cuenta de Instagram de fans de la pareja se compartió un video en el que se observa a ambos de lo más felices, saltando y bailando todos los temas de 'Papi Juancho'.

Como se recordará, el pasado 30 de junio la también actriz de 38 años anunció que se tomaría un descanso de la televisión y salió del aire en el Canal Azteca Uno luego de 17 años de trabajo. Con muchos sentimientos encontrados, Rodríguez renunció a la conducción de VLA para comenzar un largo viaje al lado de Rivera, con quien ya tiene casi 6 años de relación, no obstante, resaltó que era solo un hasta luego pues pensaba volver a trabajar a este matutino.

Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera... Me voy a relajar un tiempecito, me voy de viaje un ratito a disfrutar de mi relación, de mi vida, para regresar recargada", declaró ante las cámaras del Ajusco.