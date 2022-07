Desfigurada y enferma: Tras divorcio y años en TV Azteca, actriz vuelve a Televisa y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien estuvo unos años en TV Azteca y hasta se retiró un tiempo de la televisión hasta que se divorció, regresó a Televisa y este lunes 11 de julio llega al foro del programa Hoy. Se trata de Olivia Collins, quien empezó su carrera en los 80's en cine y melodramas. La mexicana de 64 años, quien luce espectacular, acudirá al matutino luego de renunciar a Las Estrellas Bailan en Hoy por problemas de salud para compartir "el secreto de la eterna juventud".

Collins debutó en la televisora de San Ángel en 1981 y actuó en producciones como Dulce desafío, María José y Te Sigo Amando. En 1998, se cambió al Ajusco donde hizo El candidato y Como en el cine. En 2001 anuncia su retiro y se va a vivir a España con su esposo. Años después antagoniza Soñar no cuesta nada, producida por Venevisión. La misma actriz ha confesado abiertamente que sufrió un calvario durante su matrimonio pues sufrió violencia hasta que ella decidió divorciarse en 2009.

Después de su separación y regreso a México, Collins volvió a Televisa y participó en telenovelas como Dos Hogares, Mi corazón es tuyo, El Bienamado y SOS Me estoy enamorando. Este año también participó en la primera temporada de la serie de comedia Albertano contra los mostros, donde apareció completamente desfigurada. Y es que la actriz fue transformada en la malvada 'Bruja Casilda', quien junto al personaje de Maribel Guardia es quien trata de acabar con el protagonista 'Albertano'.

La actriz participó en la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy en el matutino Hoy con Oscar Medellín como su pareja de baile, sin embargo, tuvo que renunciar a la competencia debido a una dura enfermedad. Olivia compartió que sufre de vértigo desde sus 20 años, lo que es disparado por el estrés. Afirmó que esto la hacía perder el equilibrio debido a que los nervios del oído se inflaman.

A pesar de que yo lo tenía controlado (el vértigo), me volvió en los ensayos, luché con ello, pero es algo que va más allá. No podía mantener el equilibrio, me iba de lado", dijo.