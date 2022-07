Divorciada y sin exclusividad: Tras cáncer y renunciar a TV Azteca, villana de Televisa llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien ya no cuenta con exclusividad en Televisa y hace unos años se fue a trabajar a la competencia TV Azteca, volverá este lunes 11 de julio al foro del programa Hoy luego de varios meses de no visitarlos. No obstante, hace unas semanas la famosa villana dio una entrevista exclusiva a este matutino para desmentir a TVNotas por asegurar que nuevamente había sido diagnosticada con cáncer.

Se trata de la actriz mexicana Rebecca Jones, quien hizo su debut en la televisión con la empresa de San Ángel cuando apareció en el melodrama El amor nunca muere y luego se unió a otras exitosas producciones como El maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de cristal, hasta que en 1999 decidió cambiarse a las filas de la televisora del Ajusco donde trabajó por unos años y realizó grandes proyectos.

La exesposa del primer actor Alejandro Camacho, de quien se divorció hace casi 12 años, participó en las novelas La vida en el espejo, El país de las mujeres y Las Malcriadas, pero en 2010 retornó a su casa Televisa con una espectacular actuación en el melodrama Para volver a amar, luego en 2015 participó en Que te perdone Dios, mientras que el año pasado apareció en ¿Te acuerdas de mí? y hace poco confirmó que trabajará en la nueva novela de 'El Güero' Castro.

A finales del pasado mes de junio la revista TVNotas reportó que 'La Jones' nuevamente estaba luchando contra el cáncer e incluso señalaron que había vuelto a su tratamiento de quimioterapias para ganar otra vez su batalla contra esta enfermedad. Como se recordará, en el pasado 2018 fue la primera vez que la reconocida actriz fue diagnosticada con cáncer de ovario y aunque estuvo delicada, logró salir adelante.

En una entrevista exclusiva con el programa Hoy, Rebecca de inmediato desmintió la publicación que hizo TVNotas y aseguró que todos los datos que están dando en su nota son falsos y están muy alejados de la realidad: "Esta mañana me desperté con esta falsísima noticia que está circulando en esta revista que básicamente es lo que le gusta hacer, le gusta calumniar, le gusta levantar falsos, le gusta decir mentiras y es absolutamente falsa la nota", explicó.

Luego de esta controversia, la actriz de 65 años volverá este lunes al foro del programa matutino del Canal de Las Estrellas para promocionar su obra de teatro Busco al hombre de mi vida en la cual comparte escenario con las grandes intérpretes Issabela Camil y Anna Ciocchetti. Sin duda alguna la presencia de estas tres bellezas en el set de Hoy elevará su rating y podrá a tambalear a la competencia Venga la Alegría.

