"Es tan rupreste": Myriam Montemayor pide orden de restricción contra Toñita luego de amenazarla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, la cantante y ahora bailarina Toñita Salazar quien saltó a la fama luego de ser parte de los integrantes de La Academia, primera generación, sacudió a la prensa mexicana al revelar de manera abierta que, en caso de encontrarse de nueva cuenta a Myriam Montemayor de frente, no dudaría en atacarla a golpes, esto como respuesta al odio que ha recibido por parte de sus seguidores quienes la criticaron por su participación dentro del reality de Televisa, Las Estrellas Bailan en Hoy.

Cabe destacar que fue en esa misma declaración cuando la denominada 'Negra de oro' aseguró que no tenía intenciones de demandar a su excompañera a quien incluso señaló tanto de haberle obstaculizado proyectos en Tv Azteca como de haber levantado falsos testimonios contra su esposo de quien dijo, había abusado de su propia hija, por lo que insistió que los problemas los arreglaría a golpes justo cuando la volviera a tener de frente.

"El día que la vea me la voy a mad… eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo de hablar de ella ni todo el rollo", mencionó Toñita Salazar.

Instagram @tonitamusic1

A casi una semana de haber hecho estas declaraciones, Montemayor confirmó que si bien Toñita no tenía planes de acudir ante las autoridades, ella ya lo había hecho pues insistió que su excompañera no cuenta con los argumentos para señalarla e incluso, la llamó "rupestre", por lo que paralelo a despotricar en su contra, dejó claro que ya había pedido una orden de restricción en su contra debido a que teme por la amenaza hecha ante las cámaras de televisión.

"Cuando una persona no tiene argumentos, no es civilizada, es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas. Obviamente ese tipo de cosas lo dice la gente que es aficionada no lo dice un profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio (…) Yo ya procedí de manera legal con una denuncia y una orden de restricción que ella ya lo debe de saber o lo va a saber en su momento", declaró.

Instagram @myriammontecruz_

Aunque arremetió en contra de la veracruzana, Myriam Montemayor quien actualmente participa en el reality La Academia: 20 años, pidió no normalizar la violencia mientras defendió a sus compañeros de proyecto a quienes Toñita también ha criticado, tales como Carlos Rivera o su pareja, Cynthia Rodríguez, así como a Yahir quien actualmente funge como conductor de este proyecto.

"No se puede permitir y quiero invitar a todos los medios, porque esto no es una nota es violencia. No hay que normalizar la violencia y de parte de alguien que no ha construido nada", remató.

Fuente: Tribuna