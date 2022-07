Golpe a Mayrín: Televisa deja en shock al exhibir divorcio de Eduardo Santamarina por infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la cuenta de Twitter del programa Hoy, el portal Las Estrellas exhibió todo sobre el divorcio del galán de Televisa Eduardo Santamarina, revelando que todo fue a raíz de una infidelidad con una actriz con la que trabajaba en una telenovela. ¿Se separa de Mayrín Villanueva? No, sino que ventilaron todo sobre el término de su matrimonio con Itatí Cantoral, madre de sus gemelos Eduardo y Roberto.

Aunque han pasado ya 18 años desde que firmaron el divorcio, su relación acabó siendo bastante tormentosa, por lo que medios siguen retomando la noticia y los siguen cuestionando al respecto. Pese a que ha transcurrido mucho tiempo, e incluso Santamarina e Itatí son buenos amigos en la actualidad, resurgen los motivos de su separación. En el portal Las Estrellas retomaron declaraciones de la villana de María la del barrio, quien reveló que el actual esposo de Mayrín la engañó con Susana González.

Itatí Cantoral revela que Eduardo Santamarina le fue infiel con Susana González

Sí, la actriz de melodramas como Salud, dinero y amor y Hasta que el dinero nos separe reveló en varias entrevistas detalles de su divorcio del villano de La Desalmada, el cual firmaron en el 2004 tras casi 5 años casados. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, la mexicana compartió cómo se enteró que su entonces marido tenía una relación extramarital con Susana, quien era su compañera de trabajo pues protagonizaban la telenovela Velo de novia en el 2003.

"Las personas que están en los camerinos, la señora, me conocía desde hace muchísimo tiempo, y entonces cuando hablo al camerino, me dice la del camerino: 'Ay señora, yo no sé ni qué decirle, pero es que se meten al camerino'. Todo Televisa sabía menos yo", confesó. Además, aseguró que notó que algo andaba mal cuando él ya no quería que fuera al ser: "Yo como esposa de albañil le llevaba hasta su itacate a su corte a comer. Yo le llevaba la comida hecha por mí, y él ya no quería... No, pues ya andaba con la Susana González".

En otra charla con Yordi Rosado, sin embargo, contó que años más tarde platicó con Susana cuando se la encontró en un gimnasio y arreglaron las cosas. Para ese entonces ella ya no tenía una relación con Eduardo, quien ya estaba con Mayrín. Además, Itatí reveló que aunque él le fue infiel, ella también empezó a salir con otro actor cuando aún no estaba divorciada: "Ya estábamos separados, ya estábamos mal. Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, y yo no estaba divorciada".

Ya no sé (quien fue infiel primero) ya estábamos mal, ya no había nada de nada", se sinceró.

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva están casados desde 2009

Pese a toda la polémica e infidelidades, ambos han logrado llevar una relación muy cordial por sus dos hijos e incluso Itatí tiene una gran relación con la actual esposa del actor, Mayrín Villanueva. Luego de mucho trabajo, comunicación y respeto, la actriz mencionó que considera a Santamarina un gran amigo: "Obviamente tuvimos muchos problemas por eso nos divorciamos pero trabajé en que no se me olvidara por qué quise tener hijos con esa persona".

A raíz de que trabajé mucho y de que me casé con dos grandes hombres porque la verdad no puedes hacer una amistad si el otro no quiere, Eduardo Santamarina, te puedo decir, que es mi mejor amigo", dijo para 'Despierta América'.

