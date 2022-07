Luto en 'Hoy': Tras 9 años retirada, fallece actriz de Televisa y TV Azteca; filtran causa de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras reportarse la muerte de la primera actriz Marta Aura este pasado sábado 9 de julio, su hijo revela las causas de su fallecimiento. Las declaraciones retomadas en redes del programa Hoy señalan a un "accidente humano" como lo que originó el deceso de la mexicana a los 83 años, conocida por su trabajo en cine, teatro y televisión. En la pantalla chica debutó en melodramas de Televisa en los 70's, forjando una larga y próspera carrera artística hasta su partida.

Luego de que la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) reportara su fallecimiento a temprana hora de este sábado, fue el hijo de la actriz, Simón Guevara, quien acaba de aclarar cuál fue la causa de muerte, dejando helados a todos. Según la información recopilada por el portal Las Estrellas, Guevara informó a un diario nacional que su madre perdió la vida por una neumonía, sin embargo, aclaró que esta podría haber sido evitada, pues cree que un error humano fue el que detonó que su estado de salud empeorara.

"El diagnóstico fue de neumonía atípica, no nos esperábamos que fuera tan grave, le costaba respirar. Al parecer hubo un pequeño accidente, el que puso el catéter le pinchó mal y le perforaron un pulmón, empezó a perder oxígeno", dijo. Y al cuestionarlo sobre si estaría dispuesto a iniciar un proceso legal para deslindar responsabilidades y aclarar el fallecimiento de la actriz, respondió: "No estamos para eso, no en este momento. Sabemos que es de humanos errar, ni quise saber quién fue, mis hermanos me pidieron no hacer más grande esto".

Finalmente, Guevara agradeció el apoyo, muestras de cariño y condolencias de parte del público y colegas de su madre. Varios actores como Ana Patricia Rojo y María Aura acudieron a una funeraria de la CDMX para darle el último adiós, aunque de momento se desconoce dónde descansarán sus restos. Otros como Andrea Legarreta se limitaron a expresar su gratitud y admiración por la primera actriz a través de redes sociales, publicando emotivos mensajes.

Marta Aura destacó en telenovelas de Televisa, TV Azteca y Telemundo, además de decenas de películas como Y tu mamá también y Arráncame la vida. En al caso de los melodramas, actuó en Quinceañera, Amor en silencio, Teresa, Dulce desafío, Baila Conmigo, El privilegio de amar y Una luz en el camino en San Ángel. En Telemundo Los Plateados y Marina y en el Ajusco estuvo en Golpe bajo, La duda, Secretos del alma, La Loba, La mujer de Judas y Hombre tenías que ser, la última que hizo en el 2013. Desde entonces se retiró, aunque hizo dos películas más, una en 2017 y otra este año.

Fuente: Tribuna