¿Pleito en Imagen TV? Verónica Toussaint le responde a Sofía Rivera Torres y habla de su rivalidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora de Imagen TV Verónica Toussaint brindó una íntima y exclusiva entrevista al programa El minuto que cambió mi destino en la cual abordó algunas de las polémicas más fuertes de su carrera como su supuesta rivalidad con Sofía Rivera Torres, además de que también habló sobre el cáncer de mama que le detectaron el pasado 2021 y el cual sigue combatiendo en estos momentos.

Frente al periodista Gustavo Adolfo Infante, la también actriz mexicana desmintió que ella le haya hecho la vida imposible a la ahora esposa de su excompañero Eduardo Videgaray y por el contrario, mencionó que tiene mucho porqué agradecerle. Sin embargo, estas declaraciones hacen mucho contraste con lo que dijo Rivera Torres hace unos meses, pues en una dinámica del programa Pinky Promise ella admitió que Vero la trató mal.

Fuente: Instagram @veronicatouss

Sofía dijo que al llegar al equipo del programa ¡Qué Importa! de inmediato sintió el rechazo de Toussaint, quien también ha trabajado en diversos proyectos de Televisa, y aunque trató de llevar la fiesta en paz, ella jamás lo permitió: "Hacía groserías como que yo entraba a cuadro y no me presentaba, seguía con el programa, como cosas así y yo nunca hice nada", confesó a la youtuber Karla Díaz.

Asimismo, Sofía detalló que Verónica había dicho que no quería despedirse de ella cuando acudiera por última vez al programa ¡Qué Importa! y por ello decidió faltar a trabajar ese día, para no incomodar ni incomodarse con esta acción: "No fui, fingí que me enfermé. No paso desapercibido y yo fui la 'perra, la grosera que no estuvo' porque yo era la más nueva del programa", confesó la esposa de Videgaray hace unos meses.

Fuente: Instagram @sofiariveratorres

No obstante, este fin de semana Verónica desmintió haber tenido un pleito con Sofía como ella misma afirma y también negó que haya dejado ¡Qué Importa! porque tenía envidia de que su compañera destacara sobre ella. Gustavo Adolfo fue tajante y le hizo la siguiente pregunta: "¿Si te choca (Sofía Rivera Torres) o no?", mientras que la entrevista respondió: "No, yo al contrario tengo mucho que agradecerle a Sofía, aprendí mucho de ella".

Toussaint aseguró que ella jamás tuvo diferencias con Rivera Torres y que por el contrario, le agrada mucho que haya llegado a la vida de Eduardo, a quien vio sufrir mucho por la muerte de su primera esposa: " A mí me tocó Eduardo Videgaray como compañero y amigo en un proceso complicado y Sofía lo único que le ha traído a su vida es alegría y amor. Qué padre ver a alguien que pierde a un ser querido y de repente que regrese el amor a su vida, me parece una gran fortuna".

La también comediante explicó que incluso ahora habla con Sofía a través de las redes, por lo cual nunca han estado distanciadas. Asimismo, la ahora presentadora del programa Qué chulada negó que haya salido de ¡Qué Importa! porque le tenía envidia a la joven, quien en cuanto se unió al elenco se volvió de las más queridas, y dijo que en realidad renunció porque ya no estaba contenta con el trabajo que hacía ahí.

Se me hace muy injusto que se le achaque a la salida a que era un programa entre mujeres, me parece muy injusto, cuando la cuestión tenía que ver con una razón de crecimiento personal. El último mensaje que tengo de ella que tengo de ella fue para desearnos buen camino", explicó.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento