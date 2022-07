Salió del clóset: Tras 18 años en Televisa y llegar a 'Hoy', vetan a polémico conductor en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que un polémico conductor, quien trabajó durante 18 años en Televisa y es abiertamente gay desde hace décadas, habría sufrido un veto en TV Azteca debido al pleito que tiene con una reconocida cantante. Se trata del mexicano Horacio Villalobos, quien presuntamente tuvo que dejar el foro del programa La Academia 20 años durante el pasado sábado porque la invitada especial Mónica Naranjo así lo ordenó.

De acuerdo con información que acaba de filtrar el canal de YouTube Chacaleo, la intérprete del Amor coloca puso de condición que cantaría en el reciente concierto de La Academia siempre y cuando el también actor no estuviera presente. Como se recordará, Horacio se ha dedicado a hablar pestes de la española desde que él trabajaba para San Ángel en el Canal Telehit y es que asegura que Mónica es una "nefasta" y "mentirosa" porque en el pasado insultó a los mexicanos.

Horacio Villalobos habría sido vetado de TV Azteca por orden de Mónica Naranjo

La cantante hizo tremendo berrinche antes de presentarse en La Academia 20 años, pues se portó como una diva y pidió que Villalobos no estuviera presente", reportaron en Chacaleo.

Resulta que existe el rumor de que en una entrevista con Rolling Stones, Mónica habría asegurado que ella llegó a modernizar México porque aquí solo se escuchaba música regional. El expresentador del programa Hoy fue uno de los primeros en criticar sus declaraciones y ella salió a defenderse diciendo que sus palabras fueron sacadas de contextos por unos "maricas malas" (es decir reporteros), lo cual ni ella ni Villalobos olvidan.

El pasado sábado, Naranjo llegó al reality donde 'Horacitu' es juez y presentó un espectacular show pero la única persona que no estuvo presente fue el conductor de Venga la Alegría, lo cual deja claro que estarán enemistados hasta la muerte. Mientras que Chacaleo asegura que el experto en música y farándula recibió la orden de sus jefes de dejar el foro de La Academia para cumplir con los deseos de la invitada y que no se sintiera incómoda.

Aún se desconocen las rabietas que hizo el conductor al ser sacado del show en contra de su voluntad... ¿será que la cantante tenía miedo de que Horacio le dijera sus verdades en vivo?", añadieron.

No obstante, la mañana de este lunes 11 de julio el propio Villalobos desmintió esta versión y señaló que nadie lo vetó de la presentación que tuvo Mónica en La Academia. Durante su intervención en el matutino VLA, el también locutor de radio resaltó que él mismo decidió no estar presente en el show musical porque no soporta a la solista española y compartió sin temor alguno todas sus razones en plena transmisión.

Me da igual si me odia o no, es la verdad, yo a esa señora no me cae bien desde que declaró horrores de México", comentó al inicio.

El presentador señaló que algo que no le perdona a Naranjo es que haya llamado "maricas" a los integrantes de la prensa, entre ellos él, y esta es la razón por la que ahora no quiere verla ni en pintura: "Eso me parece absolutamente discriminatorio y por ende yo no estuvo en su musical, por esa razón, el cual se graba antes (de que empiece el en vivo), yo fui el que decidí no estar, yo fui él que decidí no estar", dijo tajante.

