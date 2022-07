Shock en TV Azteca: Regresan tres alumnos a 'La Academia 20 años' y se desata la polémica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer domingo 10 de julio se vivió un nuevo y emocionante concierto en La Academia 20 años y el público de TV Azteca de nueva cuenta estuvo al filo del asiento debido a todas las emociones que se vivieron. Como se sabe, el director Alexander Acha había anunciado que un alumno volvería para ocupar el lugar que dejó Emilio, quien renunció por voluntad propia, sin embargo, en realidad regresaron tres expulsados.

Hay que recordar que el joven nacido en Aguascalientes, de apenas 21 años, confesó hace casi tres semanas que no podía seguir adelante en el reality debido a que estaba sufriendo una crisis existencial y además tenía asuntos pendientes que arreglar fuera de la Casa de La Academia. Tras esto, los televidentes del Canal Azteca Uno comenzaron a solicitar que regresaran a un alumno expulsado en lugar de Emilio y la producción accedió a esta petición.

Hace algunas horas Alexander apareció en el escenario del concurso de canto más famoso de México y reveló que no solo volvería un expulsado, sino que habría lugar para otros dos más. Fue de esta manera que Isabela, Zunio y Eduardo recibieron una segunda oportunidad para tratar de convertirse en el ganador de la Décimo Tercera Generación del programa conducido por el sonorense Yahir.

Regresan tres alumnos a 'La Academia 20 años'

Estos tres alumnos pudieron volver al concurso luego de conseguir la mayoría de votos del público. Todos sus admiradores y fans tuvieron que votar por ellos a través de una dinámica en la cuenta de TikTok del reality musical. La otra sorpresa que Acha le dio a los alumnos es que en el segundo concierto del fin de semana no habría eliminado, sin embargo, les advirtió que él y los críticos estarán más exigentes para la próxima.

Sin embargo, los televidentes no estuvieron conformes con el regreso de Isabela, quien ha sido de las alumnas más polémicas de esta generación. Como se recordará, la joven originaria de Tabasco fue muy criticada porque engañó a los televidentes al lado de Santiago, pues fingieron tener una relación sentimental para generar morbo y que el público se enganchara. No obstante, desde la semana pasada ambos admitieron que todo se trató de una estrategia y que entre ellos no había nada.

En cambio, el público de la televisora del Ajusco quería tener de regreso en La Academia a Jacky, una de las voces promesas de esta generación, pero lamentablemente quedó en el cuarto lugar de las votaciones.

Jackie era una de las favoritas del público

Fuente: Tribuna e Instagram @laacademiatv