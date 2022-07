Tras 23 años en Televisa, integrante de 'Hoy' sufre trágico asesinato y así fue su último adiós

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un actor e integrante del programa Hoy se viste de luto y anuncia el trágico asesinato de un ser querido. Se trata de Miguel Martínez, quien empezó su carrera en Televisa a finales de los 90 en telenovelas infantiles como Serafín, Alegrijes y rebujos y Misión S.O.S. El histrión sinaloense reveló a través de sus historias de Instagram que una prima, quien se desempeñaba como doctora, lamentablemente fue víctima de la delincuencia que azota a México.

Miguel Martínez, quien actualmente forma parte del elenco del melodrama de la televisora de San Ángel Vencer la Ausencia y compite en la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy del matutino Hoy con Estefanía Ahumada como su pareja de baile, anunció a través de sus redes sociales que acaba de perder a uno de sus familiares a raíz de la violencia que se vive en el país. Desconsolado, anunció con mucha tristeza el asesinato de su primera Massiel, quien se desempeñaba como doctora.

"Me duele en el alma esto, a veces cuando no nos pasan las cosas en primera persona no te das cuenta de lo que vivimos en el día a día. Hoy le quitaron la vida a mi prima de una manera injusta y ojalá que la violencia en nuestro país pare y podamos vivir en paz", escribió. El oriundo de Guasave, Sinaloa se despidió de su prima con unas desgarradoras palabras: "Gracias por regalarme momentos maravillosos a tu lado. Te vamos a extrañar Massiel".

Posteriormente, el actor de 31 años quien recientemente causó controversia por tener una plataforma de contenido exclusivo en la que suele consentir a sus fanáticas, publicó otra fotografía de su prima en su uniforme médico con un moño negro para demostrar su luto, además de agregar: "Mi linda doctora" y expresar lo mucho que la echará de menos: "Te voy a extrañar mucho", publicó al lado de un emoji de corazón.

El actor ya no dio más detalles de lo sucedido y se desconoce hasta el momento si pondrá una pausa a sus proyectos laborales para vivir su duelo por la repentina pérdida de su ser querido. De acuerdo a reportes de medios nacionales, la joven era una médico anestesióloga, quien presuntamente se desempeñaba en el IMSS Bienestar en la comunidad de San Juanito, municipio de Bocoyna, Chihuahua. Massiel fue asesinada de varios disparos de arma de fuego en su domicilio particular.

