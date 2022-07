Tras divorcios y 20 años en TV Azteca, conductora pierde exclusividad y los traiciona con Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien estuvo durante 20 años en TV Azteca y luego se cambió a Televisa, de donde fue despedida para ahora volver al Ajusco, aparece en un programa matutino de la televisora de San Ángel. Se trata de Rocío Sánchez Azuara, quien tras 7 años fuera de Televisión Azteca volvió este año para hace su nuevo talk show. Cabe recordar que en los últimos años estuvo trabajando en Televisa y en Imagen Televisión, a donde renunció para cambiarse de empresa.

Sánchez Azuara es recordada por sus famoso talk show Cosas de la Vida (el cual se transmitió de 1999 a 2003 y del 2010 al 2015 en el Ajusco) sin embargo, al salir estuvo un tiempo alejada de las pantallas, hasta su regreso a la televisión de la mano de Televisa en el 2019, donde estrenó Tercera en Discordia por el canal de Unicable. En ese año enfrentó la muerte de su hija Daniela a causa de un lupus eritematoso sistémico (LES). Pese a que apenas lidiaba con el luto, ejecutivos la dejaron sin trabajo.

Rocío Sánchez Azuara en Unicable

La propia Rocío, quien también ha vivido tres divorcios en lo personal, contó que le cancelaron su programa de Unicable de un día para otro y ni siquiera le dieron motivos: "Yo en Televisa acababa de renovar mi contrato y a la semana fue que decidieron sacarme del aire (...) La verdad se portaron bastante manchaditos conmigo y, sobre todo, era un tiempo donde recién había pasado lo de mi hija y yo estaba de verdad mal y sí era mi máscara de oxígeno lo que yo estaba haciendo", dijo hace unos meses.

Tras esta traición, Rocío se fue a Imagen Televisión y meses después, nuevamente regresó a su 'casa' TV Azteca para hacer el reality Acércate a Rocío, estrenado el pasado mes de abril. No obstante, tras despotricar contra Televisa, la conductora apareció en un popular programa: Cuéntamelo Ya! Al Fin. Sin embargo, no estuvo físicamente, sino que fue parte de los famosos que aparecieron en la sección de comedia 'Los Tuvasos', una sátira de las últimas noticias del espectáculo.

Rocío Sánchez Azuara en 'Los Tuvasos'

Y es que los conductores Paul Stanley, el chef Omar Sandoval y 'Juanito' se burlaron del nuevo programa de la mexicana, afirmando que presuntamente quería hacer "temas más finos", pero terminó haciendo lo contratio. "Se cambió de canal para tratar temas más finos.... ok....", escribieron sarcásticamente en la pantalla. "Algo más elegante como las situaciones que se chuta Rocío. La más reciente: 'mi hermana vende sus calzones sucios'. Una oda al buen gusto y clase", comentó el conductor del programa Hoy.

"Qué cosa más elegante, todos los días por Azteca", se burló Sandoval, para después pasar un clip del talk show de Sánchez Azuara, donde discute ese tema con una de las chicas que acudió a pedirle ayuda. Como Rocío apareció en el Canal de Las Estrellas, es probable que solo tenga un contrato y no uno de exclusividad, como cuando lo perdió hace unos años. Por otra parte, Rocío reveló que se fue de Imagen no por abordar temas más "finos", sino porque no contaban con los recursos suficientes para atender a la gente que acudía al talk show.

Rocío Sánchez Azuara regresó a TV Azteca

