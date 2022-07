Tras rechazo por 'gordita' y fracaso en TV Azteca, exacadémica hace dolorosa confesión en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una conocida exalumna de La Academia, quien acaba de reaparecer en TV Azteca luego de varios años alejada y tras haber confesado que productores la rechazaron por su físico, dio una entrevista exclusiva al matutino Venga la Alegría: Fin de semana donde hizo una dolorosa confesión. Se trata de la famosa Nadia Yvonne López, quien formó parte de la Primera Generación del conocido concurso de canto.

La reconocida intérprete oaxaqueña se dio a conocer entre el público de la empresa del Ajusco por la relación amorosa que tuvo dentro de La Casa con el concursante sonorense Yahir, con quien recientemente se reencontró en el estreno de La Academia 20 años. Tras finalizar su participación en el reality, Nadia intentó incursionar en las telenovelas, pero al no obtener una oportunidad, prefirió refugiarse en la religión y dedicarse exclusivamente a la música.

Hace unos años durante una entrevista exclusiva que la oriunda del estado de Oaxaca dio al programa Ventaneando, confesó que se enfrentó al rechazo de los productores por no tener un cuerpo y rostro de protagonista y esto le cerró las puertas en la actuación: "Fui blanco de burlas en cuanto a mi físico porque siempre he sido como de cara redondita.. Recuerdo, al alguna vez, fui con un productor a pedir alguna oportunidad en una novela y me dijo ‘mírate, tú no eres para estar en una novela, para ser una protagonista", confesó la querida cantante.

Nadia Yvonne reapareció en 'La Academia 20años'

Nadia, quien se volvió una mujer de fe luego de no tener tanta suerte en el amor, actualmente ya está bastante activa en el Canal Azteca Uno pues la invitaron a participar en los diversos programas que han hecho por motivo del 20 aniversario de La Academia. Este fin de semana tocó el turno de llegar al programa VLA: Fin de semana, a través de una íntima entrevista en la que narró el calvario que vivió cuando recién iniciaba su carrera.

La exnovia de Yahir, quien ahora conduce el concurso vocal que lo hizo famoso, comentó que atravesó por una severa depresión que la mantuvo durante años en un 'hoyo': "Durante un año fue más intensa y fue en la etapa más cumbre de mi carrera". Nadia Ivonne explicó que se juntó con personas "malas" y se dejó llevar por su mala influencia, lo cual la hizo acabar irreconocible y por ende, le causó fuertes problemas mentales.

Me dejé llevar, creo que no tenía la experiencia suficiente, yo destrocé a la niña que ustedes conocieron, la hice pedazos, yo me volví en otra persona completamente distinta", relaté conmovida.

La oaxaqueña de 39 años también comentó que ninguna terapia la ayudaba a "consolar su corazón": "Recuerdo que les dije 'llévenme con la psicóloga' y yo estaba en pánico, estaba desconsolada, no podía creer que iba a estar sufriendo esto toda mi vida". Asimismo, añadió que lo que más le dolía era haber defraudado a sus padres, sin embargo, dijo que la solución de sus problemas fue entregarse por completo a Dios y así reforzó su fe.

A partir de que yo le entregué mi vida a Dios, él restauró mi voz, después de La Academia tenía mi voz destrozada".

