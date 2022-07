Acusan a conductor de Televisa-Univisión por maltrato hacia su esposa; la habría dejado en la calle

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la empresa fusión Televisa-Univisión está metida en un fuerte escándalo debido a que uno de sus conductores más conocidos fue involucrado en una supuesta denuncia por violencia doméstica en contra de su esposa. Se trata del presentador Carlos Calderón, quien actualmente es conocido por formar parte del elenco del famoso matutino Despierta América.

Fueron los conductores del programa Chisme no Like quienes destaparon esta delicada acusación en contra del conductor de 47 años y aseguraron que su esposa Vanessa Lyon estaría aterrada porque el famoso pretendería quitarle la custodia de su bebé León, quien apenas nació el pasado mes de septiembre. La polémica Elisa Beristain asegura que la actriz radicada en California quedó en la calle luego de denunciar los maltratos.

Carlos Calderón fue señalado por violentar a su esposa

Tenemos información supuesta y alegadamente que este señor maltrata a su esposa Vanessa Lyon, está tratando de quitarle al hijo que tienen ambos... La información que tenemos es muy delicada porque sabemos que la dejó en la calle, sabemos también supuestamente y alegadamente ya saben qué él consumiría sustancias y se tornaría violento", reportó la conductora de Estrella TV y TV Azteca.

La presentadora y su compañero invitado, el actor Sergio Catalán, aseguraron que ellos tuvieron acceso a la investigación que están haciendo las autoridades de Miami, Florida, y que tienen información de que Calderón en una ocasión tumbó una puerta en un arranque violento: "Ella en este momento se siente desamparada, asustada, de que él con todos los contactos que tiene le quite a su hijo, el de ambos... Esta persona le aventaba los controles remoto en sus ataques de ira", agregó Elisa.

Asimismo, señalaron que el expresentador del programa Sal y Pimienta quiso darle la vuelta a la versión de Vanessa pues él acudió el pasado mes de mayo para poner una denuncia en la que señalaba que él era la víctima: "Vamos a defender siempre a las víctimas... hemos tenido información del círculo más íntimo de ella, esta muy asustada, está sola, tratando de salir de una ciudad que ni siquiera es de la ella, elle vive aquí en Los Ángeles, tiene miedo...", agregó Catalán.

También los conductores de Chisme no Like reportaron que la actriz nacida en Venezuela "se quedó sola" y añadieron que tienen tiempo que ya no está junto a Carlos, a quien ni siquiera sigue ya en las redes sociales. Cabe resaltar que el presentador de Despierta América ya rompió el silencio en torno a esta acusación y a través de sus historias de Instagram se deslindó de las delicadas declaraciones que hay en contra suya:

Quiero decirles que como persona pública que soy y por la responsabilidad que siento de trabajar para ustedes, quiero dejar en claro que no tengo ninguna acusación de violencia doméstica y que pueden constatarlo en una corte", escribió Calderón.

