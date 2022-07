Adiós 'Hoy': Tras pleito con Legarreta, conductor desafía veto de Televisa y firma con TV Azteca

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien abandonó el programa Hoy en medio de rumores de una supuesta rivalidad con Andrea Legarreta, podría estar a punto de regresar a la televisión luego de un par de años ausente y es que salió a la luz que ya habría firmado un nuevo contrato en TV Azteca. Antes de integrarse a las filas de Televisa, el famoso había trabajado durante varios años en el matutino Venga la Alegría.

Se trata del mexicano Mauricio Mancera, quien llegó a la empresa de San Ángel el pasado 2018 cuando se unió al elenco matutino de Las Estrellas. Existen rumores de que la finada productora Magda Rodríguez lo invitó a trabajar a este programa cuando ella tomó la batuta pues era un gran amigo de su hija Andrea Escalona. No obstante, él mismo decidió renunciar a la emisión a finales de diciembre del 2019.

Cuando el originario del estado de Veracruz dijo que saldría del programa, comenzó a especular que era porque Legarreta le había hecho la vida imposible, no obstante, se sabe que este rumor surgió luego de que se hicieran una broma detrás de cámaras. Hasta la fecha ellos se llevan bastante bien y de vez en cuando se les ve conviviendo juntos. Para negar cualquier rivalidad con su amiga, Mau emitió un tuit en el que señalaba que dejaba Hoy porque ya no se divertía con el trabajo que hacía ahí.

El motivo por el cual me voy de Hoy, antes que nada no es por la Legarreta, la Legarreta no me corrió, la verdad con todos mis compañeros, yo creo que lo pueden ver en sus casas a través de la pantalla, me llevo muy bien; es porque creo que la vida es de ciclos y mi ciclo en este programa llegó a su fin", escribió en Twitter.