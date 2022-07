Adiós 'Hoy': Tras romance con dueño de Televisa y acabar en silla de ruedas, actriz se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa primera actriz, quien perdió exclusividad en Televisa en el 2020 tras más de 50 años de trayectoria, traiciona al programa Hoy luego de haber aparecido en sus pantallas y da una entrevista exclusiva a Venga la Alegría en TV Azteca. Se trata de Silvia Pinal, quien da un duro golpe a la televisora de San Ángel y se une al Ajusco luego de diversos problemas de salud que la pusieron en el ojo del huracán.

La diva del cine de oro ya ha dado varias exclusivas a Televisa, sin embargo, como ya no cuenta con exclusividad también ha estado en la competencia como Ventaneando de Pati Chapoy, a quien le confesó el año pasado que prefería su programa que a Televisa. Como se recordará, la actriz de telenovelas como Lazos de amor, El privilegio de amar, Soy tu dueña y Mi marido tiene familia, mantuvo un intenso romance con el fallecido dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo.

Aunque al principio solo se decían rumores, esto luego se confirmó en 2015 cuando la actriz publicó su autobiografía Esta soy yo. Ahí 'La Pinal' dio detalles de cómo fue su romance, asegurando que la química entre ambos era increíble. Incluso, en varias entrevistas la actriz comentó que fue "el amor de su vida", dejando en shock a todos: "Nos quisimos mucho. Emilio era muy guapo, fuerte, varonil y me quería mucho, cosa que era muy importante para mí. Fue absolutamente recíproco", reveló.

Luego de contagiarse de Covid-19 hace unos meses y ser hospitalizada, además de lucir muy frágil de salud a su regreso a los escenarios en la obra de teatro Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!, Silvia Pinal reapareció públicamente en silla de ruedas, aunque mucho más lúcia, pues desveló en los pasillos de la legendaria XEW una placa con su nombre luego de dedicarse tantos años al cine, teatro y televisión. Aunque también apareció en el matutino Hoy, compartió más detalles con Venga la Alegría.

"Fabuloso y maravilloso. Muy agradecida y espero que muy pronto hagamos esto", dijo sobre la placa. Por otra parte, se mostró agradecida por el homenaje que se le hará en el Palacio de Bellas Artes en agosto, recordando el aprendizaje que adquirió en ese lugar: "No sabía yo, ni lo pensaba, porque además yo estudié ahí, en Bellas Artes precioso, ahí estudié con los maestros que tenía, y hasta ahora lo recuerdo y se me salen las lágrimas", dijo al respecto.

Al ser cuestionada sobre su familia y a los invitados que acudirán a la distinción, afirmó que hará una "listita" para ver quiénes irán, además de que indicó que quiere a los medios presentes. A pesar de los conflictos familiares que existen entre su hija Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía, después de que la joven denunciara a la cantante por presunta corrupción de menores y violencia familiar, Silvia Pinal aseguró que mantiene una buena relación con ella y hasta que hablan en secreto.

"Ya, ya (pude hablar con ella), me cuesta trabajo, porque siempre se les hace de 'ay, abue, no puedo, bueno si puedo abue', es una chica muy linda, es una linda chiquita". Por otro lado, reiteró que las pláticas con su nieta son a escondidas por la tensión que existe en la familia, sobre todo porque en 2021 Frida acusó públicamente a su abuelo materno Enrique Guzmán por presuntamente haber abusado de ella desde los 5 años, afirmando que su madre Alejandra no habría hecho nada por defenderla.

Sí, claro que sí, cómo no, hablamos ella y yo en secreto, porque (hace ojos)... con recados y todo muy bonito, estamos muy sanas, muy jovencitas", finalizó.

