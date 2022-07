Adiós TV Azteca: Tras renunciar a Televisa y dejar México, villano de novelas llega de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor de telenovelas, quien lleva varios años retirado de Televisa y abandonó México para mudarse a Estados Unidos, donde se volvió productor de series y películas, aparece de luto en redes del programa Hoy luego de que él y su hermana, quien actuó en TV Azteca, perdieran a su madre. Se trata de Harry y Aura Cristina Geithner, quienes anunciaron este martes el sensible fallecimiento de su madre, la señora Cristina Cuesta Pérez, en Colombia de donde son originarios.

Fallece la madre de Harry y Aura Cristina Geithner

Harry empezó actuando en telenovelas en su natal Colombia y después llegó a México, catapultándose a la fama por sus papeles en su mayoría de villano en María Belén, Amor real, Amy, la niña de la mochila azul, Hasta que el dinero nos separe, Amores con trampa y Por amar sin ley. También estuvo alternando con Telemundo, RTI y Venevisión. Su último proyecto en San Ángel fue Silvia Pinal, frente a ti en 2019. Aunque estuvo en TV Azteca y hasta dio detalles de su boda a Venga la Alegría, desde 2020, Geithner se ha dedicado a su nueva faceta laboral como productor.

Harry y Aura Cristina Geithner

Su hermana, Aura Cristina inició trabajando en Telemundo y televisoras locales, hasta que en 2009 debutó en TV Azteca, volviéndose una de las antagonistas más recordadas por sus papeles en Secretos del alma, Cielo Rojo, Quererte así, Los Rey y Siempre Tuya Acapulco. En 2016 se unió a Televisa y participó en Despertar contigo. Al año siguiente volvió al Ajusco e hizo La hija pródiga, sin embargo, se ha dedicado más a su carrera musical y hasta vende su ropa interior en línea para generar más ingresos.

Ambos, lamentablemente, ahora acaparan titulares por una terrible noticia. A través de sus redes sociales, la oficina de comunicación del histrión confirmó el deceso de la madre de los actores con un desgarrador mensaje: "Con sumo pesar, extendemos nuestras máximas condolencias, tras la partida de la Señora Cristina Cuesta Pérez, madre del Señor Harry Geithner, en el día de ayer. Rogamos que su alma descanse en paz. Enviamos nuestro acompañamiento, cariño y solidaridad a toda la familia Geithner y Cuesta".

Instagram @harrygeithner

Por su parte, Aura Cristina publicó varias fotos y videos en las que escribió frases como "el viaje más triste", "en el corazón", algunos emojis de llanto y la frase "la vida son pequeñas dosis de duelos". La artista no se pronunció directamente sobre el fallecimiento. Aunque ella casi no compartía fotos o mensajes a su madre, Harry sí. En uno de los últimos mensajes que le dedicó, escribió: "La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón, aunque no pueda estar contigo hoy, sigo celebrando tu día con los más lindos recuerdos".

Instagram @crissgeithner

En la cuenta de Twitter del programa Hoy, el portal Las Estrellas de Televisa compartió la triste noticia y envió sus condolencias a los dos actores. Hasta el momento, se desconoce si la madre de Harry y Aura Cristina padecía de alguna enfermedad pues no se informaron causas de muerte, además de que ninguno de los dos, a excepción de los pocos mensajes que se han difundido sobre la noticia, ha hablado directamente acerca del fallecimiento.

Fuente: Tribuna