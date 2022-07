¿De luna de miel? Sebastián Rulli presume viaje con Angelique Boyer; "Estamos en una Iglesia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor de Televisa, Sebastián Rulli, sigue disfrutando de un romántico viaje al lado de su actual pareja, la actriz Angelique Boyer quien además de descubrir otros lugares del mundo en compañía del histrión, parece ser que también ha desempeñado un buen trabajo como fotógrafa, pues la mayoría de las fotos donde el argentino ha posado, se llenan de buenos comentarios por la manera en que hace resaltar el paisaje.

No obstante, su más reciente publicación dejo ver que juntos disfrutan de Amsterdam en un ambiente lleno de castillos, arquitectura y mucho amor, por lo que la pareja podría estar adelantando su luna de miel en uno de los sitios más populares del denominado Viejo Continente. "Vamos a disfrutar" dijo la actriz en las historias de Instagram del actor.

Las historias de Instagram del protagonista de proyectos como Teresa, El Dragón o Lo que la vida me robó, mostró a la pareja favorita de Televisa en un restaurante vegano de Amsterdam, al cual aseguraron tuvieron que entrar debido a que el clima no les permitió seguir caminando por la ciudad ya que hubo un poco de lluvia; sin embargo, una vez que las condiciones meteorológicas mejoraron, Rulli mostró no solo el pasillo más estrecho de dicha ciudad, sino que además presumió que luego de caminarlo, llegó en compañía de su novia a una Iglesia, la cual resaltó por su arquitectura y la plaza que ahí se encuentra.

"Estamos en una Iglesia muy bonita, en una catedral y justo enfrente las vitrinas del barrio rojo", manifestó.

Para rematar la bitácora de lo que fue su día por Amsterdam., Sebastián Rulli compartió una serie de fotografías en el feed de Instagram donde posó el varios espacios bastante 'instagrameables' y claro, no dejó tampoco pasar la oportunidad de mostrar a su amada a quien presumió delante de otro de los edificios de la denominada 'La Venecia del norte', imágenes que les valieron diversos comentarios en especial los de quienes les sugirieron disfrutarlo y reforzar los lazos afectivos entre ambos.

"Nuestro destino nunca es un lugar sino una nueva forma de ver las cosas", escribió.

