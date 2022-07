¿Fin a su matrimonio? Erik Rubín confiesa el mayor defecto de Andrea Legarreta e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se llevó tremenda sorpresa debido a que hace algunos momentos el famoso cantante Erik Rubín confesó por primera vez cuál es el defecto más grande que tiene su reconocida esposa, Andrea Legarreta. Como se sabe, ellos son una de las parejas más sólidas y polémicas del espectáculo y es que aunque nadie apostaba por ellos, ya cumplieron 22 años de feliz matrimonio.

En más de una ocasión los medios de comunicación han referido que el exintegrante de Timbiriche y la presentadora estelar del programa Hoy estarían al borde del divorcio, sin embargo, ellos han salido a desmentirlo. No obstante, también han sido sinceros y han admitido que sí han sufrido crisis matrimoniales pero siempre el amor que se tienen ha sido más grande: "La verdad ha habido de todo. Ha habido momentos complicados, pero sí les puedo decir que me llena de alegría sentir hoy que no nos equivocamos", dijo Andy hace un tiempo.

Instagram @erikrubinoficial

A lo largo de estas más de dos décadas juntos, Rubín y 'La Legarreta' han logrado formar una de las familias más hermosas del medio del espectáculo. Tienen dos hijas Nina y Mía Rubín, de 15 y 17 años respectivamente, quienes ya le siguen los pasos en el mundo del entretenimiento. La mayor de las niñas se ha inclinado por la música y trabaja con su padre en el Cumbia Machine Tour mientras que la más pequeña de la casa está actuando en la obra Sola en la oscuridad.

Legarreta y su hermosa familia

Este martes 12 de julio la también actriz de la empresa de San Ángel está celebrando sus 51 años de vida y por supuesto que Erik fue uno de los primeros en enviarle una emotiva felicitación a través de las redes sociales. No obstante, algo que llamó mucho la atención de sus seguidores fue que el intérprete de José el Soñador terminó confesando en este mensaje cuál es el mayor defecto que tiene su esposa.

Feliz cumpleaños hermosa. @andrealegarreta Eres una de las personas que más admiro en este mundo. Eres una guerrera. Un ser amoroso, que siempre se preocupa y ocupa por los demás", escribió Erik.

Erik Rubín sorprende con felicitación a Andrea Legarreta

Asimismo, el originario de Puebla señaló que una de las grandes cualidades que tiene Andrea es que su mayor devoción es velar por sus seres queridos, sin embargo, para su ver esto no debería de ser así y le pidió que sea un poco "egoísta" y piense más en ella: "Creo que te falta ser un poco egoísta y pensar más en ti. Te mereces todo y más, y los que te tenemos cerca somos los más afortunados", añadió Rubín y colocó una selfie donde aparece junto a su guapísima esposa.

Famosos como las cantantes Melissa López y Fela Domínguez fueron una de las primeras personas en reaccionar a la felicitación de cumpleaños de Andy y por supuesto la festejada también agradeció al padre de sus hijas por este bonito gesto: "¡Amorcito lindo! No me cansaré de agradecer el regalo más hermoso que tengo que son ustedes...Te amo eternamente", escribió Legarreta.

Fuente: Tribuna e Instagram @erikrubinoficial