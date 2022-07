Fue indigente y subió 20 kilos: Tras retiro de las novelas, actriz deja TV Azteca y llega a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz de telenovelas, quien tras algunos años retirada habría sido vetada de Televisa por cambiarse a TV Azteca, reaparece en las pantallas de la televisora de San Ángel luego de haber vivido en la calle pidiendo dinero y haber sido envenenada en una telenovela. Se trata de Patricia Navidad, quien empezó su carrera en los 90's en la televisora pero sus controversiales opiniones y algunos problemas de salud hicieron que se alejara de los melodramas.

Como se recordará, la actriz confesó que cuando llegó a la CDMX para perseguir una carrera en la actuación, durmió en las calles como indigente ya que no tenía dinero y necesitaba sobrevivir pidiendo limosna en el Metro de la CDMX: "Canté en el metro, dormí en la calle, la pasé muy muy difícil y cuando llegaba a hablar con mis papás decía 'la estoy pasando maravilloso, me está yendo increíble' y colgaba y lloraba porque estaba en un teléfono público y no tenía ni qué comer", confesó.

Paty, durante su trayectoria, participó en telenovelas como María Mercedes, luego Cañaveral de pasiones, El Manantial, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón. Hace algunos meses, la sinaloense relató que presuntamente la envenenaron cuando grababa Por ella soy Eva en el 2012: "Sufrí ese bullying en telenovelas, donde sufrí envenenamientos, ya lo he dicho, pero ya lo perdoné", reveló.

Paty Navidad

En 2019, tras actuar en su último melodrama Por amar sin ley, Paty se retiró del ojo público por problemas de salud, aunque en 2020 dio mucho de qué hablar por sus comentarios, pues afirmó que era antivacunas y la pandemia había sido planeada, lo que causó que la vetaran de redes sociales por "difundir información falso". Incluso, ella misma fue hospitalizada por Covid-19, pero afirmó que no fue así y solo tenía una "neumonía".

Tras estar desempleada durante varios años, TV Azteca la contrató en 2021 para participar en el concurso de cocina MasterChef Celebrity México. Al firmar contrato con el Ajusco, reveló que Televisa la habría vetado, pero afirmó no tener rencores: "En Televisa pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo... podría ser (que me tienen vetada) pero no me lo dicen", comentó. Poco después regresó a la conducción en Music Battles México, donde tuvo que aclarar su cambio físico.

Instagram @patricia_navidadoficial

Navidad decidió contestarle a sus críticos y confesó que subió hasta 20 kilos por problemas de la tiroides, pero trabajaba ya en regresar a su peso. Aunque lleva unos meses alejada de la pantalla chica, ahora la actriz reapareció en Televisa pues están retransmitiendo La fea más bella por el Canal TlNovelas, la versión mexicana del éxito colombiano Betty la fea. En la historia producida por Rosy Ocampo, la cual salió al aire originalmente en el 2006, Paty dio vida a 'Alicia Ferreira 'La Oxigenada''.

Y es que esta semana, el canal de YouTube de TlNovelas publicó un video con los mejores momentos de la semana en la telenovela. Muchos de estos fueron protagonizados por la guapa actriz, quien hizo reír a más de uno por su sentido del humor. Hasta ahora, Paty no ha vuelto a la pantalla chica y se desconoce cuál será su siguiente proyecto, sin embargo, probablemente sea en el Ajusco.

Fuente: Tribuna