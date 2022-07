Golpe a Paola Rojas: Examante de 'Zague' reaparece con fuerte noticia y envía mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La modelo colombiana Luz Piedad Martínez dio una entrevista exclusiva a la revista TVNotas en la que contó cómo van los avances de la demanda por paternidad que entabló en contra de Luis Roberto Alves dos Santos, comentarista de TV Azteca mejor conocido como 'Zague'. Como se recordará, ella fue señalada como la tercera en discordia entre el exfutbolista y su exesposa, Paola Rojas.

Como se recordará, en 2018 el exintegrante del Club América se enfrentó a un fuerte escándalo luego de que salieran a la luz unas fotos íntimas y también un video, los cuales no eran para Paola, sino para otra mujer. Fue de esta forma que se descubrió que 'Zague' le estaba siendo infiel a la periodista de Televisa y también fue la principal razón de su separación. El divorcio entre ellos se concretó a inicios de 2019.

Fuente: Instagram @lrzague

Paola ha descrito este escándalo como una "humillación masiva" y en un reciente episodio del programa Netas Divinas comentó que no solo se tuvo que enfrentar al duelo de la separación, sino que además fue muy desgastante todos los comentarios que recibió en las redes sociales: "Es como su hubiera sido un acoso o incluso un abuso masivo. Fue muy brutal y tuvo implicaciones físicas, me enfermé", explicó al borde de las lágrimas.

No obstante, la polémica para el conductor de la empresa del Ajusco tampoco ha parado pues su examante también salió a revelar que habían tenido una hija, quien en la actualidad ya tiene 4 años. Lamentablemente 'Zague' nunca se hizo cargo pese a las súplicas de Luz Piedad, pues ella quiere asegurar el futuro de su hijo debido a que fue diagnosticada con cáncer de mama y tiene miedo de que la pequeña acabe sola en caso de que ella no libre la batalla.

Este martes 12 de julio la colombiana y 'Zague' están protagonizando la portada de la revista TVNotas debido a que se confirmó que el reconocido exdeportista tendrá que hacerse obligatoriamente la prueba de ADN para saber si tuvo una hija con Luz Piedad, y si el resultado es positivo, tendrá que hacerse responsable de su paternidad. Como se sabe, él y Paola tuvieron mellizos Paulo y Leonardo, quienes nacieron en 2011.

Por fin van a girar unos oficios para que ambas partes nos hagamos la prueba de ADN que tanto tiempo estábamos esperando, solo falta enviar una documentación para que nos puedan dar la fecha, hora y lugar donde se vaya a hacer", dijo la modelo.

Luz Piedad Martínez fue diagnosticada con cáncer de mama

La señora Martínez explicó que se siente muy contenta de que las autoridades mexicanas por fin hayan fallado a su favor pues desea que su niña por fin tenga un padre, que no solo la apoye económicamente, sino que también conviva con ella: "Muy feliz, esa es la luz que me faltaba ver al final del túnel, porque al hacerse esa prueba, para mí ya es la culminación de esto... Yo sé que esta prueba va a salir positiva, yo sé que mi hija es hija de él y que se resolverían muchas cosas legales, y es lo que yo quiero y busco para mi hija".

No solo quiero que él diga: 'Le mando plata para ella', sino yo quiero que convivan, que hagan ese lazo tan fuerte de padre a hija".

Luz Piedad resaltó que no pierde la esperanza de que él quiera convivir con la niña, pues para ella es lo más importante ya que su pequeña está creciendo y pregunta quién es su papá. La colombiana le envió un mensaje a 'Zague' en el que le asegura que ella no es su enemiga y que solo está velando por el futuro de su hija: "Yo no soy su enemiga, estoy abierta al diálogo, siempre y cuando mi hija no sea excluida y tenga los beneficios que un padre da", finalizó.

Fuente: Tribuna