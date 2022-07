Premios Emmy 2022: Succession, The White Lotus y Ted Lasso lideran nominaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 12 de julio, se anunciaron los nominados para los Premios Emmy 2022 a lo mejor de la pantalla chica, por los actores Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) y JB Smoove (Curb Your Enthusiasm) junto al presidente de la Academia de la Televisión de Estados Unidos, Frank Scherma. La ceremonia número 74° de entrega de los galardones se realizará el próximo 12 de septiembre, mientras que los reconocimientos técnicos (Creative Arts Emmy Awards) se entregarán en dos eventos el 3 y 4 de septiembre.

En la categoría de drama, Succession recibió 25 nominaciones al Emmy, pero tendrá un fuerte rival en El Juego del Calamar, que se convirtió en la primera serie de lengua no inglesa en competir por el máximo honor de la televisión con 13 candidaturas para los premios. En comedia, Ted Lasso se llevó 20 nominaciones, las mismas que obtuvo The White Lotus en las categorías de miniseries; le siguen otros shows como Hacks y Only Murders in the Building, con 17 nominaciones.

A continuación se enlistan las principales categorías de los Premios Emmy 2022:

Mejor serie DRAMA: Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Separación, El juego del calamar, Stranger Things, Succession, Yellowjackets.

Mejor actriz principal DRAMA: Jodie Comer por Killing Eve, Laura Linney por Ozark, Melanie Lynskey por Yellowjackets, Sandra Oh por Killing Eve, Reese Witherspoon por The Morning Show, Zendaya por Euphoria.

Mejor actor principal DRAMA: Jason Bateman por Ozark, Brian Cox por Succession, Lee Jung-jae por El juego del calamar, Bob Odenkirk por Better Call Saul, Adam Scott por Separación, Jeremy Strong por Succession.

Mejor actriz de reparto DRAMA: Patricia Arquette por Separación, Julia Garner por Ozark, Jung Ho-yeon por El juego del calamar, Christina Ricci por Yellowjackets, Rhea Seehorn por Better Call Saul, J. Smith-Cameron por Succession, Sarah Snook por Succession, Sydney Sweeney por Euphoria.

Mejor actor de reparto DRAMA: Nicholas Braun por Succession, Billy Crudup por The Morning Show, Kieran Culkin por Succession, Park Hae-soo por El juego del calamar, Matthew Macfadyen por Succession, John Turturro por Separación, Christopher Walken por Separación, Oh Yeong-su por El juego del calamar.

Fotografía: Twitter @TelevisionAcad

Mejor SERIE COMEDIA: Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, Hacks, The Marvelous Mrs. Maisel, Solo asesinatos en el edificio, Ted Lasso, Lo que hacemos en las sombras.

Mejor actriz principal COMEDIA: Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel, Quinta Brunson por Abbott Elementary, Kaley Cuoco por The Fligh Attendant, Elle Fanning por The Great, Issa Rae por Insecure, Jean Smart por Hacks.

Mejor actor principal COMEDIA: Donald Glover por Atlanta, Bill Hader por Barry, Nicholas Hoult por The Great, Steve Martin por Solo asesinatos en el edificio, Martin Short por Solo asesinatos en el edificio, Jason Sudeikis por Ted Lasso.

Mejor actriz de reparto COMEDIA: Alex Borstein por The Marvelous Mrs. Maisel, Hannah Einbinder por Hacks, Janelle James por Abbott Elementary, Kate McKinnon por Saturday Night Live, Sarah Niles por Ted Lasso, Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary, Juno Temple por Ted Lasso, Hannah Waddingham por Ted Lasso.

Mejor actor de reparto COMEDIA: Anthony Carrigan por Barry, Brett Goldstein por Ted Lasso, Toheeb Jimoh por Ted Lasso, Nick Mohammed por Ted Lasso, Tony Shalhoub por The Marvelous Mrs. Maisel, Tyler James Williams por Abbott Elementary, Henry Winkler por Barry, Bowen Yang por Saturday Night Live.

Fotografía: Twitter @TelevisionAcad

Mejor MINISERIE: Dopesick, The Dropout, ¿Quién es Anna?, Pam & Tommy, The White Lotus

Mejor actriz principal MINISERIE: Toni Collette por The Staircase, Julia Garner ¿Quién es Anna?, Lily James por Pam & Tommy, Sarah Paulson por American Crime Story: El caso Lewinsky, Margaret Qualley por La asistenta, Amanda Seyfried por The Dropout.

Mejor actor principal MINISERIE: Colin Firth por The Staircase, Andrew Garfield por Por mandato del cielo, Oscar Isaac por Secretos de un matrimonio, Michael Keaton por Dopesick, Himesh Patel por Estación Once, Sebastian Stan por Pam & Tommy.

Mejor actriz de reparto MINISERIE: Connie Britton por The White Lotus, Jennifer Coolidge por The White Lotus, Alexandra Daddario por The White Lotus, Kaitlyn Dever por Dopesick, Natasha Rothwell por The White Lotus, Sydney Sweeney por The White Lotus, Mare Winningham por Dopesick.

Mejor actor de reparto MINISERIE: Murray Bartlett por The White Lotus, Jake Lacy por The White Lotus, Will Poulter por Dopesick, Seth Rogen por Pam & Tommy, Peter Sarsgaard por Dopesick, Michael Stuhlbarg por Dopesick, Steve Zahn por The White Lotus.

Fuente: Tribuna