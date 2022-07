¿Sale del clóset? Tras perder fama de galán y dejar Televisa, filtran secreto de Fernando Colunga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de telenovelas Fernando Colunga, quien renunció a Televisa hace unos años y lleva tiempo desaparecido de la actuación, nuevamente se está apoderando de la atención del mundo del entretenimiento pues salieron a la luz unas declaraciones en las que él confiesa porqué nunca se casó. Como se recordará, muchos han puesto en duda las preferencias del famoso y hasta aseguran que es gay.

El mexicano de 56 años hizo su debut en la empresa de San Ángel cuando participó como doble en el melodrama Dulce Desafío (1988) pero gracias a su enorme talento luego se volvió el protagonista de melodramas como María la del barrio (1995), Esmeralda (1997), La Usurpadora (1998), Abrázame muy fuerte (2000), Amor real (2003), Alborada (2005) y Soy tu dueña (2010). No obstante, tras perder su exclusividad, el actor se alejó de las telenovelas.

Hace algunos años se especuló que los productores de televisión dejaron de considerarlo para roles principales debido a su edad. Presuntamente Fernando perdió su fama de galán por su cambio físico y es que hay quienes afirman que quedó irreconocible del rostro debido al exceso de Botox y tratamientos estéticos. La última vez que le histrión trabajó para Televisa fue cuando dio vida al villano de la telenovela Pasión y poder en 2015.

No obstante, durante la mañana de este martes 12 de julio el hombre originario de la CDMX reapareció en el matutino de Las Estrellas, donde filtraron una vieja entrevista en la que él por fin revela la razón por la que nunca se casó y por la que rara vez presenta a sus novias: "Revelan el misterio de porqué no se casó", escribieron en la cuenta de Twitter del programa Hoy. ¿Colunga admitió que es gay?

De acuerdo con información recopilada en el sitio web de Las Estrellas, en una ocasión el protagonista de novelas confesó que aunque le gustaba el compromiso, creía que no era importante tener un papel para avalar que estaba con alguien: "A mí me gusta el compromiso, y el que yo tenga un compromiso, el que yo forme un compromiso con alguien... todo el mundo espera que aparezca un papel pero no sabe qué tipo de compromiso hice yo", expresó Fernando en una entrevista que dio al programa Un nuevo día.

Asimismo, en otra vieja entrevista el histrión capitalino contó la razón por la que no le gustaba mostrar a sus parejas en público, razón por la que muchos llegaron a dudar de sus preferencias. Colunga comentó que frecuentemente los medios querían comprarle información sobre su vida privada, pero él jamás accedió: "Me dijeron 'queremos las exclusivas de tu vida privada'… Dije 'no, pero si quieren hablar de mi trabajo con mucho gusto'", habría comentado.

Fernando, quien sí tuvo varias novias famosas hace años como las actrices Aracely Arámbula, Thalía y la última Blanca Soto, está a punto de volver a la actuación pero lamentablemente no será con Televisa, sino con Telemundo. El mexicano fue elegido como el protagonista de la serie El Conde, donde compartirá roles estelares con la guapísima Ana Brenda Contreras, y este será el primer proyecto que hará luego de al menos 7 años retirado.

Fernando Colunga vuelve a la actuación con 'El Conde'

