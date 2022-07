Se volvió mujer: Tras perder exclusividad y años en Televisa, exgalán de TV Azteca se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y cantante, quien protagonizó varias telenovelas en TV Azteca y participó en La Academia, da una entrevista exclusiva para el programa Ventaneando de Pati Chapoy luego de haber trabajado con Televisa cuando terminó su contrato de exclusividad. Se trata de Yahir, quien este año debutó como conductor en La Academia y su falta de experiencia le ha jugado una mala pasada de nueva cuenta.

Como se recordará, el exacadémico de la primera generación estuvo 15 años en el Ajusco. Luego de participar en el reality musical en el 2002, el oriundo de Hermosillo, Sonora protagonizó las telenovelas Enamórate, Soñarás, Bellezas indomables y Quiéreme tonto, hasta que en 2017 se cambió a Televisa pues su contrato de exclusividad llegó a su fin meses antes. En San Ángel participó en Mi marido tiene familia, sin embargo, un pleito con el productor Juan Osorio hizo que no lo volvieran a llamar para las otras.

Tras no tener contrato con la televisora, en 2019 y 2020 regresó al Ajusco para ser coach en La Voz México, sin embargo, en 2022 participó en el reality de Televisa y Univisión Tu cara me suena, donde impactó a todos al transformarse en mujer. El cantante fue caracterizado como 'La Tesorito' Laura León, dejando en shock por su cambio físico. Tras estar en ese programa,Yahir fue contratado de nueva cuenta por Azteca para ser conductor de La Academia, la cual este año cumple 20 años desde su inicio.

Aunque Yahir es de los famosos más amables y carismáticos, y tiene mucho talento en foros y en escenarios, no ha tenido la mejor de las suertes como presentador pues ha sido víctima de fuertes críticas de parte de internautas y hasta de otros colegas. Este fin de semana tuvo una situación difícil cuando tuvo que leer de la pantalla un tuit de la primera actriz Ana Martín sobre la participante Rubí, pero al no alcanzar a leer bien, terminó diciendo algo que no tenía nada que ver con el mensaje original.

En exclusiva para Ventaneando, hizo frente a los comentarios sobre su desempeño tras las críticas por no leer bien el mensaje: "Ensayamos mucho el guion. Yo lo ensayo tres veces antes de salir al aire, en vivo. Hubo una situación compleja porque nunca se ensayó que se iba a leer un tuit que mandó la gran actriz Ana Martín que se lo mandó a Rubí. Yo vi el tuit lejísimos, en una pantalla, la más lejos que había, ni siquiera en mi prompter", dijo.

Y agregó: "Y me decían 'léelo' y cómo les iba a decir al aire '¿no alcanzo a leer?' y me lo decían por el chícharo 'léelo' y como que se dieron cuenta y me empezaron a dictar una cosa que no era lo que estaba en el prompter y empezaron a decirme: 'rápido, dilo, dilo' y a esas cosas la verdad no estoy acostumbrado", compartió, además de señalar que él no es conductor profesional, pero está aprendiendo lo mejor que puede.

"Yo sé que un conductor profesional, experimentado y todo lo hubieran controlado de una manera rápida ¿no? yo no tengo esa experiencia pero sí estoy trabajando en ello". Al cuestionarlo sobre si vio los memes dijo: "Sí y me encantaron la neta, es parte del show, se entiende y se aprende". Finalmente, sobre su romance con Nadia hace ya 20 años, con quien hizo un dueto este fin de semana, comentó: "Vivimos algo bien lindo, Nadia estaba muy chiquita cuando estábamos en La Academia".

Yo estaba más grande, ya con chamaco y todo y tenía una relación aparte afuera entonces como que no me permití yo también sentir mucho y darle rienda suelta a las cosas pero yo la quiero mucho y la aprecio mucho y nada, siempre trato de apapacharla la verdad".

